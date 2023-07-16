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بالله الليلة القحاطة كلهم (ياسيدى الحسن واديني وين)

2023/07/16
قحاتة 1

الفريق كباشي عايز يقول لقادة التمرد ، ناس قحط ديل بنسحبهم منكم بتصريح ونخليهم يعملوا حفلة بتصريح
بالله الليلة القحاطة كلهم( ياسيدى الحسن واديني وين)

– ياهم العساكر الخلوكم توقعوا على فض الإعتصام وعلى الوثيقة الدستورية وودوكم سوبا وقسموكم ودخلوا ليكم كمال عمر وابراهيم الميرغنى بدل الشيوعي والبعث

– ياسيدى الحسن براحة على الجماعة ديل
– ياهو كباشي وياهو جيش علي كرتي!!

الشاف سلك والواثق البرير بكرة بلغوا القيادة العامة ماكضب والسمع كباشي قال ليهم هو مافي مدنيين غيركم ؟ ماكضب ، والسمع العطا قال ليهم معسكرات التطوع فاااتحة برضو ماكضب
لازم تطلعوا مسيرة مسيرتين لتفويض جيش ( علي كرتي)
وزن الريشة
طااااخ
( الجماعة عقدوا)؟؟؟
حسن إسماعيل

حسن اسماعيل
حسن اسماعيل

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