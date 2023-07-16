



الفريق كباشي عايز يقول لقادة التمرد ، ناس قحط ديل بنسحبهم منكم بتصريح ونخليهم يعملوا حفلة بتصريح

بالله الليلة القحاطة كلهم( ياسيدى الحسن واديني وين)

– ياهم العساكر الخلوكم توقعوا على فض الإعتصام وعلى الوثيقة الدستورية وودوكم سوبا وقسموكم ودخلوا ليكم كمال عمر وابراهيم الميرغنى بدل الشيوعي والبعث

– ياسيدى الحسن براحة على الجماعة ديل

– ياهو كباشي وياهو جيش علي كرتي!!

الشاف سلك والواثق البرير بكرة بلغوا القيادة العامة ماكضب والسمع كباشي قال ليهم هو مافي مدنيين غيركم ؟ ماكضب ، والسمع العطا قال ليهم معسكرات التطوع فاااتحة برضو ماكضب

لازم تطلعوا مسيرة مسيرتين لتفويض جيش ( علي كرتي)

وزن الريشة

طااااخ

( الجماعة عقدوا)؟؟؟

حسن إسماعيل

