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بالله الليلة القحاطة كلهم (ياسيدى الحسن واديني وين)
الفريق كباشي عايز يقول لقادة التمرد ، ناس قحط ديل بنسحبهم منكم بتصريح ونخليهم يعملوا حفلة بتصريح
بالله الليلة القحاطة كلهم( ياسيدى الحسن واديني وين)
– ياهم العساكر الخلوكم توقعوا على فض الإعتصام وعلى الوثيقة الدستورية وودوكم سوبا وقسموكم ودخلوا ليكم كمال عمر وابراهيم الميرغنى بدل الشيوعي والبعث
– ياسيدى الحسن براحة على الجماعة ديل
– ياهو كباشي وياهو جيش علي كرتي!!
الشاف سلك والواثق البرير بكرة بلغوا القيادة العامة ماكضب والسمع كباشي قال ليهم هو مافي مدنيين غيركم ؟ ماكضب ، والسمع العطا قال ليهم معسكرات التطوع فاااتحة برضو ماكضب
لازم تطلعوا مسيرة مسيرتين لتفويض جيش ( علي كرتي)
وزن الريشة
طااااخ
( الجماعة عقدوا)؟؟؟
حسن إسماعيل
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