مليشيا الدعم السريع فقدت آلآف السيارات العسكرية وأصبحت تقاتل بالبيكانتو والكلٍك والمواتر





يبدوا أن يوسف عزت نًسي أخذ ( حبه ) من دواء إنفصام الشخصيه وعلى ذلك أقبل على قناة الجزيرة ليُصرٍح بأن الواقع على الميدان تغير والدعم السريع هو من يقرر شروط التفاوض وليس للجيش الحق في أن يشترٍط لأنه لايمتلك القوة الميدانيه !! لماذا ينسي يوسف عزت ومع ذلك يكذب ،، فالشعب السوداني كله يعلم بأن مليشيا الدعم السريع فقدت آلآف السيارات المدججه بالجنود وأصبحت تقاتل بالبيكانتوا والكلٍك والمواتر فلماذا تخرج علينا في الإعلام وأنت مفصوم الشخصيه ياعزت !!

تبيان توفيق