تبيان توفيق: شرعية الزندية !!





هي أن تكون مثل ( التنظيم الإسلامي ) قادر على تعطيل ماكينة دولة كامله لأربعة أعوام دون أن ( تظهر ) ثم تقوم بإسقاط حكومتين متتاليتين ثم عمل إنقلاب ثم إطلاق حرب وإبادة جيش بالآلآف ثم تُجبٍر الآخرين بقبول توسيع دائرة المشاركة ثم تؤثر في أمن كينيا وأثيوبيا ثم تمنع دخول قوات أممية ثم تُجٍهٍض مخطط دولة الشر وتمنعها من إقامة مشروعها الإستعماري ثم تجعل من كل قوى الأبالسة يتامى فولكر يحتفون بتغريدة أحد قيادات جيش (كرتي ) وكل هذا ( بالظل ) فقط دون الحوجة لأن تظهر كُلياً أو تتشبث ( بشرعية ثورية ) فهذه لعمري هي الزندية بأم عينها ،،

تبيان توفيق الماحي أكد