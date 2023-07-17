هذه الأيام رأينا معنى البركة حقيقةً في السودان ورأينا فيها لطف الله





الناس بشتكو من ال 90 يوم بتاعت الحرب

والله هي شاقة و عصيبة و بها من الآلم ما الله به عليم

لكن نرجو أن تكون كفارةً لسيئاتنا و رفعة لدرجاتنا و زيادةً لحسناتنا

هذه الأيام والله رأينا فيها معنى البركة حقيقةً و رأينا فيها لطف الله يسري في طعامنا و شرابنا و أموالنا

من ذلكم

اضطررت فيها أن أتعلم الطبخ

بعد ما سفرنا النساء

بقيت معلم في كذا حاجه

والله كان بنجيب كيلو الرز مع ربع كيلو لحمة

والله نأكل منه اثني عشر رجلا

و بعد ده ما يكمل

و الله نجيب كيلو العدس فيأكل فيه قرابة عشرين نفر

القروش على قلتها و عدم وجود مصدر ليها

لكن كانت بتقعد اكترررر بكتييير من الأيام العادية

عشرين ألف تصرف منها لحدي ما تزهج منها زاتو و هي لسه ما كملت

فالله لطيف كريم منان سبحانه

كسرة :

مرات كان بحن على الناس المقلقين علينا من الأهل و الأحباب

نحن قاعدين بنأكل في الكبسات و انتو متوترين ساي 😂

مصطفى ميرغني



