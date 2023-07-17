استمع لتسجيل فضيحة اردول: عن الدعم السريع وجكس الخرطوم وكباشي





🔴 الناس الما عندها نت وشغاله بالوضع المجاني اردول في تسجيل ١٠ دقايق قال :

الموضوع الاول : الجكس

– يا نور الدايم والله الدعم السريع قص الجكس بتاعي كلو

= والله زمن مفاوضات جوبا كان مستمتعين بالجكس هسه بقى بالدولار

نور الدايم بدا يحكي عن ود اخوهو دكتور اسنان في القضارف اردول مقاطعا بعد شاف بنات في الشارع



– احييينا انا …يا نور الدايم يا نور الدايم انت جكس الخرطوم جاء هنا؟

= اي جاء كتير و الما جاء ذاتو جايبنو

– خلاص ظبطهم لينا

الموضوع التاني : الاجتماع

عندهم اجتماع مع لواء في المخابرات المصرية و هم في الطريق

– قطعو في الجاكوزي قالو هسه هو بمثل منو ذاتو و جاي الاجتماع ده ليه

– قطعو في زول تبع حميدتي الجاب لي نور الدايم عربية قبل ١٠ يوم من الحرب و ما لحق يستمتع بيها

-نور الدايم اللهو مساعد حاكم دارفور متواصل مع الدعم السريع و قال ديل اخوانا ياخ

– قطعو في برهان و اردول قال عليهو “كلب”ساي

– زعلانين من عبدالرحيم دقلو قالو لو كان جو كلمونا اتفقو معانا كان وقفنا معاهم في الحرب دي

– قطعو في الجيش و قالو في ما معناهو انو كلهم رمم عدا كباشي

و اخيرا اردول حكى ليهو نكتة بايخة كده😂

وهسه اردول طلع بيان قال ده ما انا ده ذكاء”صناعي”

#لا_للحرب

#نعم_للشمارات

*متداول