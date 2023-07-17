استمع لتسجيل فضيحة اردول: عن الدعم السريع وجكس الخرطوم وكباشي
🔴 الناس الما عندها نت وشغاله بالوضع المجاني اردول في تسجيل ١٠ دقايق قال :
الموضوع الاول : الجكس
– يا نور الدايم والله الدعم السريع قص الجكس بتاعي كلو
= والله زمن مفاوضات جوبا كان مستمتعين بالجكس هسه بقى بالدولار
نور الدايم بدا يحكي عن ود اخوهو دكتور اسنان في القضارف اردول مقاطعا بعد شاف بنات في الشارع
– احييينا انا …يا نور الدايم يا نور الدايم انت جكس الخرطوم جاء هنا؟
= اي جاء كتير و الما جاء ذاتو جايبنو
– خلاص ظبطهم لينا
الموضوع التاني : الاجتماع
عندهم اجتماع مع لواء في المخابرات المصرية و هم في الطريق
– قطعو في الجاكوزي قالو هسه هو بمثل منو ذاتو و جاي الاجتماع ده ليه
– قطعو في زول تبع حميدتي الجاب لي نور الدايم عربية قبل ١٠ يوم من الحرب و ما لحق يستمتع بيها
-نور الدايم اللهو مساعد حاكم دارفور متواصل مع الدعم السريع و قال ديل اخوانا ياخ
– قطعو في برهان و اردول قال عليهو “كلب”ساي
– زعلانين من عبدالرحيم دقلو قالو لو كان جو كلمونا اتفقو معانا كان وقفنا معاهم في الحرب دي
– قطعو في الجيش و قالو في ما معناهو انو كلهم رمم عدا كباشي
و اخيرا اردول حكى ليهو نكتة بايخة كده😂
وهسه اردول طلع بيان قال ده ما انا ده ذكاء”صناعي”
#لا_للحرب
#نعم_للشمارات
*متداول
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد