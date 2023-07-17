



– من أمس انا بكتب بطريقة ساخرة عن إحتفاء قحط بتصريحات الكباشي

– طيب

– خلونا ننضم كلام السياسة

– أولا في أوضاع التعقيدات السياسية والعسكرية والتداخلات الداخلية والخارجية انت مابتحدد موقف خصمك بي تصريح

– وعشان تعرفوا إنو قحط محتاجة( درب ) تحتفل بيهو بعد فشل لفتهم في أفريقيا فهيصت بي تصريح الكباشي

– طيب انتو ( الباص ) الفكاهو برهان في مكالمتو مع الرئيس الكيني ده ماشفتو؟؟ وله ماقريتو؟

– البرهان في المكالمة دي وصف الدعم بأنو قوة متمردة وانو التفاوض معها فقط لتضع السلاح !!

– في قوة متمردة بعملوا معاها مسار سياسي؟ وله إنتو عايزين ليكم حفلة والسلام

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– نقطة تانية …

– زمااان البرهان لمه وقع الوثيقة الدستورية وبعديها الإطاري الأولي ماكان محكوم بي رأي عام … الآن اي حركة سياسية للبرهان مسقوفة برأين عامين

– رأي عام جوووة الجيش ورأي عام شعبي وديل لا البرهان لاغيرو بقدر يتجاوزهم والبرهان واعي لي ده

– لو عايزين تعرفوا أكتر عن الرأي العام داخل الجيش في دراسة مهمة عملوها الشيوعيين عن الموضوع ده امشوا اقروها

– الشيوعيين قالوا أهم المكاسب الحققه الجيش من الحرب دي إنو هزم كل معارك التحريض السياسي ضدو ولن تصمد أي دعاية ضد الجيش لسنوات طويلة قادمة

– المهم ده الحاصل

– العساكر ديل ضقلوا بيكم وله إنتو شتوا الكورة في وشكم ماعارف؟

– معليش

– ختوا حبة تحت اللسان ونوموا

– سجم

ابورفقة

حسن اسماعيل

