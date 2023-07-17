العساكر ديل ضقلوا بيكم وله إنتو شتوا الكورة في وشكم ماعارف؟
– من أمس انا بكتب بطريقة ساخرة عن إحتفاء قحط بتصريحات الكباشي
– طيب
– خلونا ننضم كلام السياسة
– أولا في أوضاع التعقيدات السياسية والعسكرية والتداخلات الداخلية والخارجية انت مابتحدد موقف خصمك بي تصريح
– وعشان تعرفوا إنو قحط محتاجة( درب ) تحتفل بيهو بعد فشل لفتهم في أفريقيا فهيصت بي تصريح الكباشي
– طيب انتو ( الباص ) الفكاهو برهان في مكالمتو مع الرئيس الكيني ده ماشفتو؟؟ وله ماقريتو؟
– البرهان في المكالمة دي وصف الدعم بأنو قوة متمردة وانو التفاوض معها فقط لتضع السلاح !!
– في قوة متمردة بعملوا معاها مسار سياسي؟ وله إنتو عايزين ليكم حفلة والسلام
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– نقطة تانية …
– زمااان البرهان لمه وقع الوثيقة الدستورية وبعديها الإطاري الأولي ماكان محكوم بي رأي عام … الآن اي حركة سياسية للبرهان مسقوفة برأين عامين
– رأي عام جوووة الجيش ورأي عام شعبي وديل لا البرهان لاغيرو بقدر يتجاوزهم والبرهان واعي لي ده
– لو عايزين تعرفوا أكتر عن الرأي العام داخل الجيش في دراسة مهمة عملوها الشيوعيين عن الموضوع ده امشوا اقروها
– الشيوعيين قالوا أهم المكاسب الحققه الجيش من الحرب دي إنو هزم كل معارك التحريض السياسي ضدو ولن تصمد أي دعاية ضد الجيش لسنوات طويلة قادمة
– المهم ده الحاصل
– العساكر ديل ضقلوا بيكم وله إنتو شتوا الكورة في وشكم ماعارف؟
– معليش
– ختوا حبة تحت اللسان ونوموا
– سجم
ابورفقة
حسن اسماعيل
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