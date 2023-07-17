



الأخبار المتداولة عن إلغاء مصر التأشيرة للسودانيين غير صحيحة ولم تصدر عن أي جهة رسمية حتى الآن وتواصلت مع مصادر في جهات سيادية وأكدوا عدم صحة الموضوع،

ربما تحدث بعض التغييرات لاحقا لكنها على الأقل حتى الآن لم تحدث.

السفارة السودانية بالقاهرة حسمت الجدل بإصدار بيان اليوم،



باختصار وده كلام مؤكد لم تحدث أي تغييرات حتى الآن ولا تزال التأشيرة مطلوبة لدخول مصر من أي مواطن سوداني للأطفال والنساء والرجال بكافة الأعمار.

رفيدة ياسين