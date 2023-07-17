فيسبوك

الأخبار المتداولة عن إلغاء مصر التأشيرة للسودانيين غير صحيحة

2023/07/17
108419

الأخبار المتداولة عن إلغاء مصر التأشيرة للسودانيين غير صحيحة ولم تصدر عن أي جهة رسمية حتى الآن وتواصلت مع مصادر في جهات سيادية وأكدوا عدم صحة الموضوع،
ربما تحدث بعض التغييرات لاحقا لكنها على الأقل حتى الآن لم تحدث.

السفارة السودانية بالقاهرة حسمت الجدل بإصدار بيان اليوم،
بيان السفارة
باختصار وده كلام مؤكد لم تحدث أي تغييرات حتى الآن ولا تزال التأشيرة مطلوبة لدخول مصر من أي مواطن سوداني للأطفال والنساء والرجال بكافة الأعمار.

رفيدة ياسين

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/07/17