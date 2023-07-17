ساندرا كدودة: الان مرحلة تفويض الجيش الى أجل إنتصاره على مليشيا الدعم السريع





بعد عدد من المحادثات مع صحاب قريبين جدًا تأكدت إختلاف الرأي في الواقع ممكن يفسد للود مليون قضية و ده بيحصل من زمان، ما حسه يا دوب مع الحرب. و يمكن ده منعكس على مؤسساتنا الحتموت من الديمقراطية.

و مع ذلك مصره على رأيي لأنو شايفه كده بنضمن أمن مستدام و متأكده اذا كسبنا الوقت و ختينا يدنا سوا و علّينا صوتنا حنقويي جنود الجيش على الأقل معنويًا و حنضغط المجتمع الدولي يدعمه هو و المنظمات المحركة شؤونا و الإعلام، ده غير أننا حنقدر لما يجي الأوان نحاكم كيزان الجيش او اللجنة الأمنية زيما بنقول.لأننا حنكون مواجهين مؤسسه في الأصل هي حقتنا.

المرحلة الان مرحلة تفويض الجيش الى أجل إنتصاره على مليشيا الدعم السريع أو انجاح ال..مفاوضات، ندعمها جدًا لو كانت على أساس تسليم قيادات و عساكر مليشيا الدعم السريع نفسها لأقرب ارتكاز جيش.و دا سيناريو ما حيحصل. بس واصلوا في محاولاتكم وفي نفس الوقت جهزوا خيارات لرئيس مدني و جهزوا نفسكم للانتخابات بعد الحرب عشان بعدين ما نقعد نتلفت.

و مسار الثورة ما مشى حته، منتظر.

شرعية بعد اغتصبوا بناتنا و أمهاتم و بالفظاعة دي و رصصوا اولاد أهلنا و كسروا بيوتنا من غير سبب و سكنوا في باقيهم،تاني مافي. و اذا ساستنا أدوها ليهم حأفضل أعارضها.

#انا_افوض_القوات_المسلحة_السودانية

ساندرا فاروق كدودة