قوات النهب السريع إقتحمت منزلنا وقامت وببربرية بتحطيم كل شيء ونهب سيارات ومنقولات تقدر قيمتها ب 35 مليار





قوات النهب السريع إقتحمت منزلنا صباح اليوم ، وقامت وببربرية بتحطيم كل شيء ونهب سيارات ومنقولات تقدر قيمتها ب ٣٥ مليار ، هذا بشكل مبدئي دون تدقيق بالطبع .

من مبلغ عني عزت الماهري و لنا مهدي و الدعمجية المستهبلين منهم و المستترين بأن حقوقنا لن تسقطها إتفاقيات و لا محاصصات و لا نفاق سياسي ، و أنا شخصياً منذ البداية كنت أقول و سأظل أن هذه ليست قضية خلاف سياسي و ستتحول إلى ثأر شخصي بين كل مواطن سوداني و هذه الطغمة البربرية و من يقف خلفها من مجرمين ببدلة أنيقة ينتحلون صفة السياسي و بباسويرد ينضح إستهبال الحياد و الدعوة إلى السلم التي هي مجرد غطاء لإجرام عصابات النهب السريع .

كمال الزين