خبر مجهول المصدر يقول بأن قوة تتبع لمليشيا الدعم السريع ألقت القبض على البرهان





إنتشر خبر مجهول المصدر يقول بأن قوة تتبع لمليشيا الدعم السريع ألقت القبض على قائد الجيش البرهان ،، بعده خرجت مجموعات من المليشيا لتحتفل بذلك تعبيراً عن فرحتها وذلك بإطلاق أعيره ناريه كثيفه ومواكب سيارات صغيره متحركه !! وبالتزامن مع ذلك الحدث أطلقت القوات المسلحة السودانية مجموعة طائرات مسيره لتصوير إحداثيات معينه كما أن الطيران الحربي أصاب أهداف لهذه التجمعات بمحلية شرق النيل وقصف مدفعي لمواقع جنوب الخرطوم !!

تبيان توفيق