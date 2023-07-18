حربكم ليست ضد الجيش ولا البرهان ولا الكيزان، حربكم ضد المواطن السوداني





الدعمجية المستهبلين الحرامية النهابين مغتصبي النساء بطلعوا إشاعة إنهم قبضوا البرهان ، هو إنتو فاضين للحرب ذي الرجال عشان تقبضوا البرهان ؟

قول فعلاً صدقتوا و قبضتوهو ؟

حا تشفشفوا جزلانو و موبايلو و ساعتو و لا حا تعملوا شنو ؟

فهذا مبلغ علمكم عن السياسة …

حربكم ليست ضد الجيش و لا البرهان و لا الكيزان كما يدعي الساسة الأرزقية و النشطاء الرخيصين الذين مثلوا غطاءً سياسياً لعصاباتكم المجرمة ، حربكم ضد المواطن السوداني و لن تنتصروا حتى تعتقلوا كل الشعب أو تبيدوا كل الشعب .

البرهان ده قطعوهو لحمة لحمة زولكم …

معركتكم مع الشعب السوداني لن تنتهي بالقبض على ولي نعمتكم السابق و لا بتوقيع إتفاقيات سياسية كما يخدعكم الساسة و النشطاء الذين يختبئون خلف جرائمكم .

السياسيين المستهبلين و النشطاء الرخيصين عاملين غطاء سياسي لعصابات النهب السريع و بحاولوا يصوروا لينا إنهم قاعدين يحاربوا في الجيش و الكيزان ، بينما هم مافاضبن أصلاً لي حرب و مشغولين بنهب البيوت و سرقة العربات .

سرقة و نهب و كافة أنواع الجرائم بغطاء سياسي لأول مرة في تأريخ البشرية .

لا للحرب قال ليك …

و هي أصلاً ما في حرب …

مفروض يتحول الشعار بتاع السياسيين المستهبلين و النشطاء الرخيصين المأجورين إلى لا للنهب لا للسرقة لا للإجرام .

كمال الزين

