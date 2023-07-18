



زميلنا حافظ كبير الذي يقود إعلام مليشيا الدعم السريع يتبجح في القنوات بالأمس علي حد تعبيره إن فشلت جولة مفاوضات جدة القادمة سوف يقوم الجيش بتغيير قيادته !!

فتأمل …

أسمعها مني أنا يا حافظ مافي أي تغيير في قيادة الجيش ولا مجرد فكرة من الهترشات التي تريد أن تُرسل بها لرسالة وفي فكرتك أن تشق الجيش ..

الجيش يا سيد حافظ مؤسسسة كاملة عمرها يفوق المئة عام

تعمل بطريقة هيئة قيادة ..

يعني القرارات في الجيش ما قرارات أَحادية هي قرارات هيئة قيادة كاملة ومحترمة ..

الجيش مؤسسسة أصغر جندي ممكن يكون قائد !

يعني بختلف من مليشيا الدعم السريع هي عبارة عن اسرة مملكة ال دقلو والبقية من جنود الدعم السريع عبارة مرتزقة وقود حرب مشترنهم بالقروش الجندي بالرأس تحارب تسرق تنهب تغتصب تموت لتحمي مملكة آل دقلو وتتخارج وعيال دقلو الحقيقين بدرسوا في تركيا وروسيا …

وانت كجندي في الدعم السريع تموت بس ما مرتزق !

وعشان أحبطك وأكسر ليك المخطط بتاعك دا لا ح يكون في تغيير برهان لا ح يكون في تغيير ضابط ولا عسكري ساي في الجيش ،،،

ومفاوضات جدة ماشة بشروط الجيش لو ما عارف والما موافق عليه الجيش ما ببقي خالص لا في التفاوض في جدة ولا في أي مكان ..

وإذا ما طلعتوا من غُرف نوم النسوان في البيوت !!

وما طلعتوا من مستشفي الولادة لانو هناك نساء حوامل علي الوضوع وأنتوا نائميين في غرف ولادتهم الخاصة الجيش ما بتنازل عن هذا الشرط ..

وإذا ما طلعتوا من أماكن العموم الخدمية برضو الجيش ما بتنازل !!

يبقي تتحق شروط الجيش الفوق دي الجيش يمكن يمشي قُدمًا في التفاوض ويبل في الارض علي المحور التاني !!!

أنا اعرف الجنجويد حريصين علي التفاوض بطريقة هستيرية

يوسف عزت يبكي عشان الجيش يتفاوض معاهو

لكن مافي تفاوض الا بشروط الجيش …

الحاجة الأخيرة يا حافظ كبير أنت ما خجلان علي أنك داعم الجنجويد ورابط الكدمول …

يجدك بخير يا صديقي

عائشة الماجدي