



في واحد كتب قبل فترة كده انو الانصرافي ده جن مسلم، وجاب كلام انو احيانا اثناء اللايف بيخاطبك ويقول ايوة انت العامل كده وقال بتلقى نفسك في نفس الوصف وتتحير هو شايفك كيف ؟!! … طبعا الكلام ده اعتبرناهو ضحك ومزح ..

لكن اليوم بعد ما سمعت التسريبات المزعومة لاردول، لو التسريبات دي طلعت صحيحة، فبعد كده الواحد يتحصن بس .. لانو كل الكلام القالوا الانصرافي في مبارك اردول في كل لايفاتو بيتطابق في كثير من الامور مع التسريبات دي بالبونت لانه لم يثق في اردول على الاطلاق!!! هل يعقل ان يكون هؤلاء هم قيادات البلد السياسية ؟!!!..

غايتو ربنا يكذب الشينة وتطلع التسريبات مفبركة!!! لانو لو ثبت صحة التسريبات دي فمعناهو البلد داخل في مؤامرة لا يعرف حبالها ومآلها الا الله .. وان حميدتي مجرد ضحية وتعرض لخدعة كبيرة جدا وفي ناس من بني جلدتنا وموجودين معانا يجب ان لا نثق فيهم وفي اهدافهم، وما تخفي صدورهم من الخيانة اكبر .. وربك يهون بس

دكتور عنتر حسن

