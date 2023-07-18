



حاجة تحير عقول البشر !!!!!، يوميا يطالبون بإيقاف الحرب فقط!!! طيب انا معاك في انو الحرب والدمار لازم يقيف، السؤال: كيف نوقف الحرب مع نهاب وسارق بيتك ومحتل المستشفيات ويقتل ويعمل مقابر جماعية لشعبك والبلد اتملأ مرتزقة ونحن بقينا رهينة لغزو أجنبي ؟!! يقول ليك ما عارفين بس الحرب يقيف!!!

طيب عشان الحرب يقيف، انت اطلع واستنكر الجرائم البيتعمل والبيوت البيتنهب وبناتنا البتغتصب عشان الغلطان يعرف غلطو وده هو البيمهد لايقاف الحرب؟!! ولا حياة لمن تنادي!!

وعندما يصدر حديث من الحكومة وقادة الجيش فيه رغبة لحل المشكلة وايقاف الحرب .. ينشرون البوستات المستفزة انو الجيش رخى وجر واطي وانو الجيش قال واااي !! وانو الجيش جرى لي جدة قبل الجنجويد !!!!!

ارسوا بينا على بر !!!!

ليس كل من يقول اوقفوا الحرب له هدف آخر، ولكن هذا النوع الذي ذكرته بالذات، هو من يقول (لا للحرب) حتى لا ينتصر الجيش لهدف سياسي فقط.. ويقول لا للحرب حتى يجد طوق نجاة للمتمردين لانه يعول عليهم في غرض سياسي ايضا ..

نقطة أخيرة: كيف نقنع الفي الصورة المنتشي والفرحان ده انو الحرب لازم يقيف وانو الدهب اللابسو ده ما حقك !! وانو هو ناهب مال المواطنين المساكين، وانو ده ما عندو اي علاقة بالديمقراطية؟!!!، وقبل ده كلو انو كانسان وراجل مسلم ما يجوز ليهو اصلا يلبس الدهب ؟!!!!

د. عنتر حسن

