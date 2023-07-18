



الدعامة عندهم جثث كتيرة شالوها في دفارين و حاولوا يدفنوهم في مقابر القبة حاج يوسف .. اها المواطنين هناك اعترضوهم و قالوا ليهم فطايسكم دي ما بتندفن عندنا .. و اشتبكو مع الدعامة بي اسلحة خفيفة نتجت عنها اصابات بين الطرفين ..

الدعامة انسحبوا و رجعو تاني بي قوة اكبر .. في اللحظة دي ابناء منطقة الشليخة عملو دعم و إسناد لشباب منطقة القبة و الذخيرة ورت وشها .. استشهدوا تلاته و اتصابوا ستة تقريبا من الشباب البواسل اولاد الرجال و الدعامة انجغمو منهم تسعة و اتصابو كتييير .. ده ملخص للحصل في منطقة القبة و منطقة القبة دي للناس الزمان بنقول ليهم دي منطقة ( المجذوب الطيار ) و شارع اللبن و هي منطقة في النص ممكن تدخلها بي شارع اللبن و ممكن بي ( شارع واحد ) محطة ٩ …

اكبر تواجد للجنجويد في شرق النيل بنلقاهم في سوق ستة و جوار شارع الكلس ( المحرك الذهبي ) و الفحص الآلي ١٣ و ( الصقعي ) و تقاطع حلة كوكو مع الشليخة .. دي المواقع الفيها اكبر عدد من التاتشرات و اسلحة الثنائي .

دي كلها مناطق من ناحية استراتيجية ممكن نقول قاعدين في ( كماشة ) .. الجيش حاليا” قافل البطانة و براكم شفتو الدعامة الهاربين صادوهم كيف في تمبول .. بالله الجيش بيمسك الدعامة و يربطهم في حلقات ذي تربيط الجداد المودنو السوق .

قربنا و الكماشة ماشة تضيق شوية شوية

عايز اكشف سر للدعامة

العملية الكبيرة بتاعت الجيش كلمة السر بتاعتها ( سر الهوى )

الدعامة مساكين .. عاشوا فارات و ماتو فطايس