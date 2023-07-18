مفاجأة غريبة من القناص الذي “ادعى” انه اصاب حميدتي في بداية المعارك





تحدثت بالأمس مع القناص الذي “ادعى” انه اصاب حميدتي في بداية المعارك اصابة مميتة على حسب ادعائه، قلت له هل استهدفت منطقة الصدر لأنها المنطقة الأسهل للاستهداف قال لا ظروف المعركة لم تسمح لي بذلك ولأني كنت من خلفه لا من امامه،

فقلت له هل استهدفت الرأس؟ قال : لا ، فقلت له أين استهدفته ؟ قال لي استهدفت “مؤخرته” وقالها بالدارجة السودانية وهو يضحك !. لا استطيع التأكد من صدق روايته وفي انتظار الحديث مع شهود آخرين او اطباء ممن حاولوا علاج المسكينة.

البعشوم