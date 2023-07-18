ناس الشجرة بسلموا عليكم





سلامات

– رندوك

– أمس المتمردين عاملين حفلة ( سكارى ) على أساس إنو تم اعتقال البرهان

– انا عايز اقول ليكم حاجة …

– برهان ده بي لغة الكورة تبع المدرسة الإيطالية البتدافع ٩٠ دقيقة وتتخندق وتهاجم هجمات مرتدة وبالفلسفة دي هو خاتي ليهو عشرة ألف أسد علي الفرازة جوة مبنى القيادة بدافع بيهم بس

– أها … فإن ( مات أو أُسر) لاقدر الله بجيكم ياسر العطا بتاع المدرسة الانجليزية( الكورة اقوان ) ويلعب العشرة ألف ديل لعب مفتوح .. ناس العمليات الخاصة البجوكم آخر الليل ومسافة الواحد يشهق فيكم يلقى نفسو عبر وحجباتو يتطايرن

– دحين النتيجة واحدة والفرق في التكتيك

– ده بسحب الفئران للمصيدة وداك بمشي للفئران في جحورها والخلاصة ياهو الخبت ده والرمم المالية الشوارع

– وكباشي ده نفرغو يسبل لي ناس قحط لمه يريلو وكده ….

– المهم

– الجيش السوداني ده جيش نظامي من سنة ١٩٢٥م وحتى الآن اتناوبوا على قيادتو ٥٠ راجل

– لو السكرة فكت كلمونا نجهز ام دلدوم

– وناس الشجرة بسلموا عليكم

حسن اسماعيل