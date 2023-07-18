دعامي لسيدة ممسكة بسبحتها وبجانبها المصحف: الله كان بدور الزرقة كان ماجابانا ليكم





أغار الجنجويد والدعم السريع على حي المدارس في الجنينة، وعند اقتحامهم لأحد البيوت ،وجدوا سيدة في مصليتها ممسكة بسبحتها وبجانبها المصحف هتفت فيهم بحسبي الله ونعم الوكيل فيكم فرد عليها ،الله كان بدور الزرقة كان ماجابانا ليكم

و سألها أخر مستغربا:,إنتي تعرفي كتاب؟بمعنى انتي تمسكين بمصحف؟التفت لأخيه، قال ليه قالوا لينا ناس ديل كفار وانا من جيت نشوف مساجد وناس بصلوا،كلام دا كيكيف؟؟بمعنى تم استنفارهم بأن بأرض الجنينة أقوام كفار يجب قتالهم ،وهو غريب من أرض النيجر ام مالي ،لاحظ منذ وصوله أناس يصلون ومآذن وجوامع

الجنجويد والدعم السريع ربائب الكيزان يستخدمون ذات الحيلة والنصب الذي تم عليهم بعد ان وعوا تأثيرهاومن قبل على خيرة شباب السودان في قتال الجنوبيين

#الجنجويد_الدعم_السريع_منظومة_إرهابية

ايثار خليل ابراهيم