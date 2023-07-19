نزار العقيلي: (كرين قضايا البلد)





الفرق شنو بين السياسي و السمسار ؟؟ مافي اي فرق طبعا” .. اساسا العمل السياسي ده ذي اي عمل في الدنيا دي .. مهنة ذي كل المهن .. بس السياسة مهنة ما عندها علاقة بالادارة او الفن .. ما مهنة حرفية او فنية .

هي مهنة المتعلمين ( العاطلين ) عن الموهبة و الإبداع .. السياسة في العالم المتقدم بتعتبر مهنة خدمية .. لكن عندنا في السودان هي السمسرة الواااضحة دي .

السمسار و السياسي ذي الراقصة و الطبال ما بنفصلو عن بعض .. لازم تعرف يا كائن انو السياسة مهنة و مصدر دخل .. عشان كده ما تستغرب او تندهش من تصرفات زول سياسي باع شرفه او باع قضيتك .. دي شغلتو البياكل منها عيش .. يبيعك انت و يبيع اهله بي منطقتهم و يبيع البلد .. حصل شفت ليك سمسار خجل من ضربة كبيرة في بيعة ؟؟ مافي سياسي بيخجل من موقف مخزي .. عينهم قوية .. دي شغلتهم كده .

السياسي السوداني ( سمسار ) بقيف ليك في قضيتك لحدي ما يبيعها ليك باقل سعر عشان يطلع بي نسبة أكبر .. لا بختشي لا بخجل .. اي بيعة بين اتنين لازم يغز عوده فيها.. لو شافكم طلعتو ثورة و نجحت معناها لازم يتدخل في البيعة دي .. زول عاطل دي شغلتو .. لازم يبيع ليك الكلام و الهواء .. حصل شفت ليك سياسي خجل من مواقفه القديمة ؟؟ باعوا للثوار حميدتي و قالوا ليهم ده زول مكنته بتنقط موية و إستعمال بتاع رؤساء بس .. في حين انهم قبل الثورة كانوا بقولو حميدتي ده ذي البيجو ( ٣٠٥ ) غضب الوالدين .

عادي جدا” يقولوا ليكم إحنا البيعة دي ما عندها فيها ولا تعريفة و بتهمنا مصلحتك و بمجرد ما البيعة تتم ح تلقى انهم ضربوا فيها اكتر من البائع .. مش قالوا ما عايزين مناصب و فجأة استلموا الوزارات ؟

احلى حاجة السياسي القال ما عايزين مناصب في النهاية اعتلى اعلى منصب في اخوانه و اصبح وزيرا” لمجلس الوزراء .

مجتمع السياسيين السودانيين ذي مجتمع السماسرة .. السوق لامن يكون نايم بتلقاهم بتقاسموا النبقة و قاعدين جنب بعض ذي الاخوان .. اول ما السوق يسخن بيتشاكلو مع بعض .. اول بيعة ممكن يتضاربوا فيها .. قبل الثورة ماكلين و شاربين و متحابين مع بعض و متقاسمين السراير في فنادق اديس ابابا و باريس و الدوحة .. اول ما البيعة تمت اختلفوا مع بعض و اقصوا بعض .. دي شغلتهم من زمان .. قبل البيعة بتلقاهم شيوعيين على بعثيين على انصار كلهم يد واحدة .. البيعة اول ما تتم طوالي بتفقو انو يطردو زول منهم .. ( بيعة ٦٤ ) اتفقو مع بعض و طردوا الشيوعيين .. الشيوعيين قاموا زعلو و عملو انقلاب بالجيش و قوموا البيعة فوق .. ده حال السماسرة لو تمو بيعة و غنجو بي زول واحد طوالي الزول ده بيمشي يقوم ليهم البيعة .. اها بيعة ٨٥ اتفقو مع بعض و اول ما البيعة تمت طردوا الاسلاميين و الاسلاميين عملو انقلاب و قوموا البيعة .. كذلك بيعة ١٩ اتفقو مع بعض و اول ما البيعة نجضت طردو الشيوعيين و الحركات المسلحة .

ديل اتفه خلق الله .. ما عندهم دين .. ما تتوقعو انهم يخجلو من مواقفهم القديمة او الحالية .. و زي ما قال اردول لو حميدتي كان دخلهم في البيعة دي كان وقفوا معاهو و تمو ليهو البيعة .

كرين قضايا الوطن اكبر كرين لسماسرة السياسة .. قضايا التهميش .. حقوق الانسان .. التهجير .. النزوح .. الإبادات .. التمكين و الفصل التعسفي .. الحواكير .. التمييز .. الإنتهاكات .. المرأة .. الدين و الدولة .. معاش الناس .. عيييييييك .. اشتري القضية البتعجبك و يفصلوها ليك على مزاجك و هواك و في النهاية لو طلعت قصيرة او طويلة ح يلبسوها ليك و على كيفك .

الوجوه الحقيقية للسماسرة و السياسيين ما بتظهر إلا بعد ما البيعة تتم .. لحظتها بتشوف الوش الحقيقي

نزار العقيلي