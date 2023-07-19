الهادي ادريس والطاهر حجر .. من هم؟





الهادي ادريس والطاهر حجر من أراد أن يعلم من هم؟ فعليه أن يراجع أدائهم خلال فترة عضويتهم داخل مجلس السيادة كانا صبيين مُنكسرين مُطيٍعين مرافقين دومآ لقائد الدعم السريع يأتمرون بأمره إذا رأيتهم يقفون خلفه تظنُ بأنهم من ضمن طاقم الحراسه وليسوا عضوية مجلس سيادي!!

هذا الوصف فقط كافي للإستدلال على مواقفهم الحاليه فهُم ليسوا كجبريل ولا كمناوي ولكنهم أدنى من ذلك فكرياً وعسكرياً وسياسياً صبيان مثلهم كأقذام القوى السياسية التي تبنتهم قوات الدعم السريع فغمرتهم بالمال والسيارات والهدايا حتى أصبحوا أبواق الملايش عند نهاية المطاف ،، ي

قول الهادي إدريس بأن الحرب قد بدأت صبيحة الخامس عشر بتمام الساعه الثامنه صباح بمعسكر المدينه الرياضيه!! وهو كذوب أشر لأن للحرب مسببات معلومة لكل الشعب السوداني ولكل العالم كانت بدايتها عندما خرج الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية قبل خمسة أيام منذ إنطلاقها حينما قال بأن الجيش السوداني يدقُ ناقوس الخطر !! وذلك لإقٍدام قوات مليشيا الجنجويد بمحاصرة مطار مروي وليس معسكر المدينه الرياضيه ،، فلاتكذب أيها الصبي الهادي إدريس !!

تبيان توفيق

