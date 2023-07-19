راشد عبد الرحيم: إعلام الدعم السريع





أمس ظهر النقيب المتمرد سفيان بريمة احد إعلاميي وكذبة الدعم السريع في تسجيل وهو من داخل غرفة ضيقة وليس في الهواء الطلق ولا في جسر من الجسور وبدون مدفعه المضاد للطائرات كما تعود دائما .

بينما ظهر رفيقه الكاذب الاخر بقال مسرعا هلعا يتلفت فزعا وينظر للسماء ويصرخ بأنني مستعجل .

اما صاحب المقاطع جبريل ورفقته من الكذبة الذين يسجلون من الكباري فقد سجلوا غيابا ملحوظا .

صفحات الدعم السريع في الفيس بوك أمس وأمس الاول جاءت خالية من الاخبار حتي القليل من المقاطع فكانت لتسجيلات قديمة احدثها حديث حميدتي المسجل والمنشور قبل اربعة أيام . بالطبع لا نطلب تسجيلا حيا لقائدهم الرجل الخفي .

هذا التاخير شمل كل صفحاتهم في الفيس بوك وغابت معها مشاهد الاسري كما غاب عنها ناطقهم الرسمي عزت الماهري والذي تحدث في آخر إفادة له في الفيس مؤكدا أنهم سيوقعون أتفاقا ينهي الحرب قبل نهاية الشهر ولم يفصح عن سبب هذا اليقين وبدلا عن الشرح شرع في بث وساوسه ومخاوفه من الانقاذ والاسلاميين .

الاعلام في الحرب هو نتاج طبيعي لما يجري في الارض والذي يجري في الارض الان كنس ونظافة فقط .

راشد عبد الرحيم