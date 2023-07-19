يوسف عزت خليفة هولاكو.. سؤال جوهري أين حميدتي !!





كل المؤشرات تقود إلا أن هنالك شيء غير طبيعي داخل تكوين مليشيا الدعم السريع وإن كان ذلك غير مُعلن إلا أن الحقيقه تقول ذلك ومن أهم المؤشرات التي لرُبما لاحظها العديدُ منكم هي عدم نشر تسجيل قائد الدعم السريع الأخير بصفحته الرسميه مع أن التسجيل منسوب لحميدتي ولكن تم تجاهله ولم يتم نشره على الحساب الشخصي والمعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بإسم محمد حمدان دقلو !!

وبالمقابل تم نشره على الحساب الرسمي لقوات الدعم السريع ،، نفس الحساب أطل يوم أمس بفيديو لايف يتحدث فيه مستشار مليشيا الدعم السريع يوسف عزت مع تأكيده على الحسابات المنشورة له على منصات التواصل الاجتماعي!!

هذا إن دل ومع كثير من الشواهد الاخرى فإنما يدُل على أن هنالك إختلاف في خلافه هذه القوات مابين جهه تريد أن تحافظ على هذا الكيان بإطلالة قائده عبر التسجيلات للتأكيد على أنه هو المسؤول ومابين جهه أخرى تريد ترسيخ وتسويق شخصية يوسف عزت بديلا لقائد الدعم السريع !!

وإلا لما تجاهل مسؤول الصفحه الرسميه لمحمد حمدان دقلو التسجيل الصوتي لصاحب الصفحه نفسها !! على كل حال يظل في عقل كل واعي ومدرك سؤال جوهري أين حميدتي؟ ولماذ لا يطل على قواته ؟ هل هو بخير ؟

ولماذا يختفي ويكتفي بالتسجيل الصوتي ؟ أليس بإمكانه بث فيديو مصور بدلاً من التسجيل الصوتي فقط المشكوك في مصدرة بالاصل؟

أعتقد أن يوسف عزت يسعى بكل قوته للسيطره على مليشا آل دقلو بعد أن تبين لهم هلاك صاحب الجًره !!

الأيام تحمل المفاجآت !!

تبيان توفيق

