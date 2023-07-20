الدعامة ديل مهما قالوا ليك هم سيئين هم أسوأ من ذلك بكتيير





الناس المرقت بأرواحها سليمة

عليكم الله ما تتعبوا الناس الفي الخرطوم بممتلكاتكم

غالب الناس الما مرقت دي مامرقت بسبب قصر اليد و قلة الحيلة

انت مرقت سالم و مرقت أهلك سالمين

الباقي ده كلو بتعوض ان شاء الله

الناس القلة القليلة البقيت هناك

والله حالتهم تحنن

أنا آخر يوم في الحلة قعدتو و الله لمن مارق من الصلاة للبيت قلبي في يدي و الله من شدة الخوف

حلتنا بقت أشبه بمدينة الأشباح

ممكن شارع كامل فيهو 8 مربوع ما تلقى فيه نفر واحد

واحد بحكي لي من شدة الخوف و اتخيل كهرباء ماف و موية ماف و شبكة ماف قالي من شدة الخوف الشمس لو ما شرقت ما بقدر أرقد أنوم

الدعامه ديل مهما قالوا ليك هم سيئين هم أسوأ من ذلك بكتيير

فما تتعبو الناس الهناك ديل

بعفش و لا عربية

و الله خلينابيوتنا و استودعناها الله عزوجل

بستحي من الناس ديل أسألهم عن حاجات خاصة و أنا خرجت بروحي سالما أستحي و الله

الفيها النصيب بتبقى ان شاء الله و الما فيها نصيب ما بتقعد مهما فعلت

المال عارية مستردة معوض ان شاء الله

ناس الخرطوم و خاصة المناطق مو المستباحة من هذه العصابات

اتفقدوهم و اسالوا عنهم و ادعو ليهم و لو عندكم قروش رسلو ليهم اتفقدوهم

ربنا يخلص البلاد من هؤلاء الأنجاس

مصطفى ميرغني