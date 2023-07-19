دقلو قبل ساعات من حرب السودان: برهان وكباشي لحدي الصباح بدق ليهم الكلباش في ايدهم





*🛑 جزء من الحقيقة 🛑*

*الله على ما أقول شهيد*

*عندما وصل حاكم إقليم دارفور إلى الفاشر ابزكريا*

*اجتمع بقائد الفرقة السادسة مشاة الفاشر ومعه قائد ثاني وانا ثالثهم وحكى كيف نشبت الحرب …*

*قال بالحرف الواحد*

*هو وجبريل وعقار اتفقوا الا يكونوا طرفا في الحرب وان يسعو لحقن الدماء بين الطرفين …*

*قال إنهم تواصلو مع البرهان وكباشي وافادو انهم مستعدين الاجتماع مع حميتي بدون شروط بس ما عايزين حرب …*

*كانت المشكلة ان حميتي وشقيقه لا يردون على مكالماتهم مما اضطراهم للذهاب إلى منزل حميتي الساعة الواحدة صباحا*

*وجلسوا في النجيلة ورفض النزول إليهم*

*وبعد نصف ساعة حضر عبد الرحيم دقلو في بص صغير ومعه عدد من قيادات قحت سلك واحمد طه …الخ*

*وتفاجا بوجودهم في النجيلة نزل عبد الرحيم وتحرك البص بقيادات قحت …*

*قال مناوي عبدالرحيم لم يسلم عليهم وسالهم الجابكم شنو*

*وعندما تحدثوا معه انهم وسطاء سلام …*

*هاج وماج وقال لهم بالحرف الواحد ما عندي حاجة ليكم وبرهان الكلب وكباشي لحدي الصباح بدق ليهم الكلباش في ايدهم …*

*مناوي قال لي عبد الرحيم يا اخي انا وانت خضنا الحروب لكن الشباب ديل وأشار إلى حرس عبد الرحيم وهو شاب صغير ذنبهم شنو وان الحرب دي ما معروف عواقبها شنو*

*والبرهان وكباشي ما عايزين حرب وعايزين لقاء معاكم بدون شروط والعايزنو بتم بدون حرب …*

*لكن عبد الرحيم كان مصر على موقفه مافي خيار غير وضع الكلباش في يد برهان وكباشي …*

*هنا قال له مناوي انا اكثر شخص تضرر من الحرب واذا كنت مفتكر انك كنت بتهزمني وجعلتني اخرج بقوتي من السودان إلى ليبيا تكون غلطان …*

*كنت بتهزم لأنك كنت مسنود من دولة السودان وجيش السودان الذي يوفر لك كل ما تطلبه وكان الطيران يدمر الياتي وانت بتكمل الباقي …*

*المهم لما اشتد النقاش اتواصل عبد الرحيم تلفونيا مع شقيقه الذي رفض النزول لمقابلتهم…*

*وقاليهم الاجتماع الساعة كم مع البرهان …*

*قالو ليه الساعة ٩ صباحا قاليهم خلوها ٩:٣٠ صباحا …*

*يحكي مناوي قال رجعنا إلى برهان وعلمت منه انا قيادات قحت كانو معه حتى الواحدة صباحا وطمنوه ان حميتي لا يريد حربا وغدا ستعالج كل الأمور…*

*قال مناوي حينها تأكدت تماما ان الحرب قائمة وقلت للبرهان الاجتماع غدا التاسعة صباحا…*

*لكن انا خايف الجماعة ديل بخدرو فيك وجو يعملو نظرة الوداع …*

*خاصة حتى تلك اللحظة الدعم السريع يحشد في قواته حول القيادة …*

*وقال عند التاسعة صباحا وانا في شارع الجامعة ذاهبا إلى القيادة جانا الرصاص كالمطر عرفت ان ما كنت اشك فيه حصل …*

*هذه رواية مناوي أمامي والله على ما أقول شهيد*

*الراوي يستشهد بالله*

*متداول