عائشة الماجدي: الذي يجري في جدة الآن





ما يحدث في جدة

الذي يجري في جده الآن –

هو أن هنالك تبادل أفكار فقط حول الموضوعات المطروحة للتفاوض بعيدًا عن جلوس المتفاوضين سويًا في قاعه واحدة…

الكل الآن يجتهد ويحلل علي حسب مزاجه ..

ولكن لا جديد حتى الآن – بات من الواضح أن هنالك غرف أعلامية شغالة ضد الوفد التفاوضي للجيش مكونة من الدعامة وسندهم السياسي القحاتة ومن لف لفهم –

كل الذي نشر هو مجرد أكاذيب وتأويل فيما يلي التفاوض وملفاته والتي تم التداول حولها خلال اليوم إنما تأتي في سياق حرب نفسية موجهه لإرباك ما يحدث علي الأرض وضرب معنويات الشعب السوداني…

عائشة الماجدي