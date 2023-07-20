



فيما يخص الذكاء الاصطناعي

هل فعلا انا ممكن اعمل لي مقطع بصوت مماثل تماما لصوت زول تاني؟

الاجابة نعم

و العملية دي بسموها AI voice cloning

او تقليد الاصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي .. و في مواقع عادية متاحة لاستخدام عامة الناس بعضها بديك امكانية بعض التجارب المجانية و بعضها لازم تدفع من البداية.

كل العليك انك تغذي ال Ai بالمعلومات البيحتاجها وهي

اولا : الصوت العايز تقلدو .. لازم توفر مقطع نضيف كافي لانو النظام يطلع كل معلومات الصوت المحتاج يقلدو و ياحبذا لو بقى الزول بيتكلم على طبيعتو ما بصورة رتيبة عشان ال high and low pitch يتم استخلاصها و الزول ما يبقى بيتكلم زي القالعين ليهو ضرس ( او زي حميدتي كدة)

ثانيا : تزود ال Ai بواحد من اتنين .. يا اما text مكتوب فيهو الكلام الانت عايزو يتقال بالصوت المطلوب .. يا اما صوت يتم تحويلو للصوت المطلوب.

طبعا غالبا غالبا في حالة اللغة العربية و خصوصا اللهجات الدارجية … حيكون الموضوع voice to voice لانو الmachine learning متأخر جدا و مافي داتا كافية ….

فحيكون الكلام مسجل بصوت زول و تم تحويله لصوت زول تاني.

من امثلة المواقع البتقدم الخدمة دي .. موقع اسمو

voice. ai

كيف تكشف تسجيل صوتي على انو ذكاء اصطناعي

كشف الحاجة دي ما بيعتمد فقط على (صوت) الزول في الكلام

الانسان غير صوتو في الكلام عندو سمات مميزة كتيرة جدا زي طريقتو في الكلام … وقفاتو اثناء الكلام .. التأتأة و التمتمة و درجة سرعة الكلام و العبارات و الكلمات الدايما بيستخدمها او ما بيستخدمها في الكلام …

يعني مثلا … حميدتي من الله خلقو ما حصل جابوه في خطاب قراهو ارارارارارارارا كدة من اولو لاخرو لا وقفة لا غلطة لا تأتاة

لمن فجاة يجيك تسجيل بنفس صوتو تماما و يقرا فيهو الكلام من غير اي وقفة …هنا ده مؤشر لانو في احتمال كبير يكون ده ذكاء اصطناعي

لو فجأة لقيتو في التسجيل بقول (كل الناس الوقفوا معانا ) وهو معروف انو دايما بقول ( ايا زول وقف معانا) هنا ده مؤشر لانو في شي غريب.

دايما مؤشر واحد ما كفاية .. لكن اذا اجتمعت كمية من المؤشرات مع بعض ممكن تقوي صحة احتمال بشكل كبير لحدي ما يبقى احتمال شبه مؤكد

زي لمن مع كل المؤشرات الفوق دي يجتمع مؤشر انو زول من طبعو ما بيصبر اسبوع واحد من غير ما يطلع يتكلم

و اكتر زول صبياني و بتاع تحديات …ففي اكتر وقت متهم بانو مات او مصاب ده اكتر وقت متوقع منو انو يطلع فديوهات لنفي الموضوع و لارسال عبارات تحدي و استهتار بالخصم

دي كلها مؤشرات

بالنسبة للناس البتقول ( خلوا فلان يطلع لينا فديو عشان نتأكد) .. ما الاصوات براها الممكن محاكاتها … حتى الفديوهات .. في تقنية deep fake البتعتمد برضو على الذكاء الاصطناعي … ممكن تجيب ليك زول في فديو بيعمل الحاجة الانت عاوزها ..( عشان كدة قبل سنتين مرة اتكلمتا عن خطورة تواجد صوركم الشخصية في مواقع التواصل)

موضوع الذكاء الاصطناعي ككل طبعا موضوع اكبر بكتير من انك تنكرو او تتخيل انو مختزل في مسألة محاكاة اصوات ناس..

موضوع تقليد الاصوات ده حاجة ولا بتمثل اي شي للذكاء الاصطناعي… لانو الذكاء الاصطناعي في السنين الجاية دي حيغير شكل العالم الحولك .. زي لمن طلع بيل قيتز في التسعينات و اتكلم عن انو في حاجة حتظهر اسمها انترنت و حتغير شكل العالم و حتقدر تتواصل مع ناس في مناطق بعيدة و حيكون في تواصل اجتماعي و غيرو.. بعض الناس شافوا كلامو غريب

بس الليلة فعلا… الانترنت غير العالم .. غير شكل التجارة العالمية تماما و اصبحت التجارة الالكترونية هي الاقوى .. انتهى من وجود بعض مجالات العمل و الوظائف تماما وخلق ملايين الوظائف و بقى في شي اسمو تطبيقات و بتاع دليفري و تاجر و مسوق اونلاين و اثر على السياسة و عبر التواصل الاجتماعي قامت ثورات و حاليا انت متابع الحاصل في السودان عبر الانترنت من تلفونك ما مستني قدام الراديو زي ما كان بيحصل في التمنينات.

يلا نفس الشي الذكاء الاصطناعي .. طفرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى … بعد ما يتم تعليم الآلة و تغذيتها بكمية من المدخلات ( و دي بسموها machine learning ) … بعدها بتقدر تنجز ليك اعمال و تحل ليك مشكلات معقدة … انت تطلب و الآلة تنفذ…

في وظائف كتيرة حتبقى خارج خارطة سوق العمل .. في اصحاب اعمال كتار حيعتمدوا في انتاجيتهم على الآلات بدلا عن توظيف عمالة لانو الحاجة دي حتقلل تكلفة الانتاج شديد و بالتالي تنافسية اعلى في السوق و ربحية اعلى الخ الخ الخ.

قطاعات كتيرة حتلقى نفسها بدون وظائف و حذكر على سبيل المثال وليس الحصر

موظفي الاستقبال

موظفي الكول سنتر

مصممي القرافيك

نطاق واسع من الخدمات الاستشارية

الاستشارات الطبية الهاتفية

مهندسي التصميم عموما ( اي وظيفة فيها تصميم )

موظفي الحجوزات في خطوط الطيران

فنيي المعامل الطبية

مناديب تسويق العقارات

بعض شغل تطوير السوفتوير وليس كله

الاعمال الفيها تحليل كمية كبيرة من البيانات big data بناء على criteria معقدة

العمالة في المشاريع الزراعية الكبيرة جدا

بل حتى سائقي المركبات .. و بدت تطلع عربات ذاتية القيادة

و ده كلو امثلة فقط و القائمة تطول

فمفترض الناس تبدا تتهيأ للمرحلة دي و تجد لنفسها مكان في شكل العالم الجديد.

اكيد التغيير ما حيحصل بين يوم و ليلة .. لكن ماشي تدريجيا و بسرعة البرق ….

Ahmed Crash