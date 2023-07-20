ام وضاح: الهدنة الوحيدة لإمهال العصابة الخروج من بيوت المواطنين والمستشفيات.. وإلا بل بس





الآن..

لا صوت يعلو فوق صوت القوات المسلحة في جده وفي الخرطوم..

لن يقبل الشارع السوداني هدنة ثلاثه ساعات ناهيك عن ثلاثة ايام..

تعيد فيها المليشيا ترتيب صفوفها وترضع من ثدي إمداد العملاء والخونه..

الهدنة الوحيدة لأمهال العصابة الخروج من بيوت المواطنين والمستشفيات..

وإلا بل بس..

الدعم السريع المتمرد انتهى …الحرب الآن ضد عصابات مسلحة مخصصة في السرقات من بقايا الجنجويد .. وجيوب المرشدين بدأت تتكشف وجاري كنسهم .. أبشروا وسددوا ..

ام وضاح