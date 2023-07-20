



في الفيديو ظهر البرهان وهو يحمل طبنجة ورشاش شخصي وقنبلة يدوية قرنيت ، تفتكر دا زول يمكن أسرو ؟؟ أو يمكن ان يكون حريص على حياته ويسلم للجنجويد ؟؟

البرهان دا مقاتل ما إداري ، وكل الكلام الإتقال في الفترة الفاتت عن كونو (سكران) أكيد الناس عرفت مصدرو وين ؟ هو بطئ في قراراتو وعندو أخطاء ذاتا ما بتتبلع ودخل الناس في إحباطات لكن النصر بإذن الله قريب .. ودا ما وقت الحساب ..

البرهان لا خائن ولا جبان .. البرهان صاحب طريقة ومنهج في القيادة .. والناس حتعرف الكلام دا بعدين ..

يوسف أبوسن