محمد يوسف: انا ابن الخرطوم





الخرطوم قلب السودان النابض و درته المصونة ليس في السودان انسان الا تعلم في جامعاتها او تعالج في مستشفياتها او عمل فيها

الخرطوم قبلة الكل و بيت الكل و ام الكل و حبيبة الكل و امل الكل..

ولدت بالشيطة و ترعرعت بين الجناين و البحر مشيت الروضة و بالترحيل كمان درست في نمرة تلاتة سنتين رحلت سوبا واصلت فيها باقي الابتدائي من اصعب المراحل في حياتي و لكنها اخرجتني قويا استطيع مواحهة الشدائد وحدي رحلت الدخينات ذات الفضل في تديني و انتمائي للحركة الإسلامية جئتها في سادس مدرسة مختلطة تعلمك الادب قبل العلم ثم المتوسطة كانت واحة للادب و البلاغة اما الثانوي في المقرن فتختلط بخيار الناس في توتي و الحلة الجديدة و اللاماب و الشجرة و العزوزاب و الكلاكلات و الشقيلاب كل احزاء الخرطوم لنا سكن و وطن سكنت في الخرطوم تلاتة ليصعد فريقها للممتاز و لن انسى هتافهم تلاتة حلاتة و رحلت الى القوز و صليت في مساحد الحلة الجديدة و الرميلة و اللاماب كنت مسؤولا عن الطلاب و انا في الثانوي فاطوف بدراجتي ثم رجعت الى الدخينات و منها الى السجانة حتى رجعت الى الدخينات مرة اخرى.



درست في الجميلة ومستحيلة الخرطوم و كانت جميلتي في جامعة السودان

التقيت ابناء الصحافات و الجبل لكم جلسنا في حدائق شمبات و السلمة و الازهري و لن انسى حديقة الحيوانات لي في امدرمان ذكريات و في كل شبر احلام و امنيات

انا ابن اسواق الجمعة عملت فيها بائعا للاكياس انا ابن اللفة و مايو و السوق المركزي كنت صاحب مغلق انا ابن السجانة و المنطقة و السوق الشعبي امدرمان و سوق ليبيا.

انا ابن الهلال و المريخ و الموردة و الاهلى و العلمين

لي في كل شبر من الخرطوم ذكرى و فكرة لي فيها شهيد و حبيب و صديق و صاحب و زميل و معلم و شيخ.

لي في كل شبر ابن و طالب و غنامي و استلذ و خضرجي و مورد و طبيب و مهندس.

انا الخرطوم و ابن الخرطوم

لذا سأكررها و انفذها ان شاء الله

الخرطوم اما نحيا فوقها اعزاء

او ندفن تحتها شهداء

#جيش_واحد_شعب_واحدالمسلحة

#الحارس_مالنا_ودمنا

Mohamed Yousif