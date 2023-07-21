رصد عمليات يوم الخميس 20 يوليو 2023 في السودان





*رصد عمليات اليوم الخميس 20 يوليو:*

*الجيش يشن غارات جوية عديدة بمناطق شرق و جنوب الخرطوم شملت نادي بري، منتزه بري، المدينة الرياضية و حي الراقي*

*الطيران يقصف تجمعات العدو المتمرد و متحركاته حول مدينة الابيض و يحدث فيها خسائر فادحة في الارواح و السلاح و العربات و العتاد، تم تدمير 10 عربات و 3 zs و 23 قتيل و 19 جريح*

*القوات الخاصة تقتحم مزرعة المتمرد عبدالرحيم دقلو و تاسر 15 متمرد و تستلم 12 بندقية كلاشنكوف، 3 شاحنة قلاب، 1 لودر، 1 دفار، 1 بوكس و عدد من المعينات و الاجهزة الكهربائية*

*قصف جوي و مدفعي عنيف يقضي علي تجمعات و مواقع للعدو المتمرد و ارتكازاته في شرق النيل حي الهدي، النصر، المصطفى،سوبا شرق و استوب سوبا و حلة كوكو*

*قصف بالطيران و المسيرات لتجمع للعدو المتمرد بمزرعة الكردي شمال الكبري سوبا شرق و كمية من القتلي*

*اشتباكات للجيش مع قوات التمرد في الفتيحاب و المهندسين بامدرمان*

*الطيران الحربي و المسيرات تقصف معسكر التمرد بطيبة جنوب الخرطوم*

*ضربة جوية ناجحة للجيش بامدرمان جنوب غرب سوق المويلح، و قصف جوي كذلك شمل مناطق امبدة و محطة ود البشير*

*السلطات الامنية تداهم مواقع للعدو المتمرد بامدرمان و تضبط كمية من المستندات و الوثائق و قوائم الانشطة و المتعاونين بامدرمان مع اجهزة الاتصال و اسلحة و ذخائر*

*عملية نوعية لقوات هيئة العمليات بمنطقة الدنكوج علي طريق بارا الابيض تحدث خسائر كبيرة في العدو المتمرد في الارواح و العربات و تصادر عدد من العربات القتالية*

*وحدة مكافحة العنف ضد المراة والطفل تسجل 5 حالات عنف جنسي جديدة بالخرطوم و 6 حالات اخرى بنيالا ليكون اجمالي الحالات 31 حالة في سجل انتهاكات قوات التمرد*

*قوات التمرد تواصل انتهاكاتها و قصفها للمدنيين، حيث قامت اليوم بقصف منازل المواطنين بالكلاكلة القبة حلة توير الخور و شارع 15 و احدثت اصابات خطيرة وسط المواطنين*

*قصف مدفعي ناجح للجيش علي معسكر لقوات التمرد شرق جبل أولياء و معسكر ابوجا*

*فرق المهام الخاصة تواصل عمليات التمشيط لمناطق العشرة و الصحافة و سط و جنوب و تحدث خسائر جمة في قوات العدو المتمرد*

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