المليشيا المتمرّدة تتسبب في نفوق أكثر من 4500 “كلب بوليسي”





إنتهاكات المليشيا——-

حتى الكلاب لم يسلموا منهم

المليشيا المتمرّدة تتسبب في نفوق أكثر من ٤٥٠٠ “كلب بوليسي” بإدارة الكلاب الشرطية التابعة للأدلة الجنائية ببُري رمياً بالرصاص حتى تحللت جثثها داخل الأقفاص.

يا جماعة الكلاب دي نادرة جداً وتعبانين في تربيتها وتهجينها والمحافظة على نسلها و مدرّبة على مهام شرطية كتيرة منها كشف المتفجرات، تتعقب الآثار، كشف المخدرات…الخ….

من اين اتي هولاء

عائشة الماجدي

