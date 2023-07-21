عزت الماهري زعيم الجنجويد القادم يتم تلميعه لكي يحل محل حميدتي





عزت الماهري يتم تلميعه لكي يحل محل حمدان الذي لم يعد من الممكن تسويقه .. أما ( آدرحيم) فهو أهبل ساكت .

عزت الماهري هو مرشح الجنجويد وربما قحت لرئاسة الوزراء .

عزت الماهري هو زعيم الجنجويد القادم .

عزت تعلم تعليم (ما بطال) يعرف كيف يتكلم و يصرح ، يمكن التفاهم معه ، وموثوق بالنسبة للماهرية ، ويمكن أن يجد دعم جيد من الرجل القوي محمد بن سلمان .

ما لا يفهمه حمدان أن عزت يرى نفسه أفضل من الدقلان كلهم .. ويريد أن يستأثر لنفسه بالسلطة.

عبدالرحمن عمسيب