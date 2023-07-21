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عزت الماهري زعيم الجنجويد القادم يتم تلميعه لكي يحل محل حميدتي
عزت الماهري يتم تلميعه لكي يحل محل حمدان الذي لم يعد من الممكن تسويقه .. أما ( آدرحيم) فهو أهبل ساكت .
عزت الماهري هو مرشح الجنجويد وربما قحت لرئاسة الوزراء .
عزت الماهري هو زعيم الجنجويد القادم .
عزت تعلم تعليم (ما بطال) يعرف كيف يتكلم و يصرح ، يمكن التفاهم معه ، وموثوق بالنسبة للماهرية ، ويمكن أن يجد دعم جيد من الرجل القوي محمد بن سلمان .
ما لا يفهمه حمدان أن عزت يرى نفسه أفضل من الدقلان كلهم .. ويريد أن يستأثر لنفسه بالسلطة.
عبدالرحمن عمسيب
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