مصطفى ميرغني: حأحكي ليك مشهدين عشان تعرف انو الجيش ده شغال شغل تقيل





حأحكي ليك مشهدين عشان تعرف انو الجيش ده شغال شغل تقيل

المشهد الأول شاهد عيان فيه أنا

بيت في مكانٍ ما

كانت في عربية دفع رباعي جديدة واقفة قدامو

و أنا بسأل الناس العربية دي حقت منو

ناس الحي داك قالوا ده بيت زول مهندس سكنو هنا جداد و مع الحرب سافروا بره الخرطوم و العربية خلوها

ده الكلام العارفنو ناس الحي كلهم

لحدي ما جاءوا ناس الجيش و قالوا عندهم مداهمة للبيت ده و نبهوا الناس عشان يعملو حسابهم (شوف المهنية دي كيف يا مرجف)

لمن جاءوا داهموا لقو فيه كمية كبيرة من الذخائر التي يستخدمها المتمردون في المسيرات

و طلع البيت بيت ضابط تبع المتمردين

المشهد الثاني

في قرية بعيدة جدا من الخرطوم في أطراف الجزيرة

جاءت جهة ما تتبع للجيش فداهمت بيتا طلع فيه عناصر للمتمردين و ما كان في زول جايب ليهم خبر

الجيش شغال

لكنكم تستعجلون

مصطفى ميرغني