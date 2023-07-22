عائشة الماجدي: أسمر جميل يا ونسة





بالأمس تابعت علي واحدة من صفحات الفيس بوك فيديو لسعادة العميد ركن / ولي الدين ونسة المأسور لدي مليشيا الدعم السريع إبان معركة بحري المشؤومة الأسبوع الماضي..

لاحظت حديث الجنرال ولي الدين يتحدث بإحساس حرقة ووجع

أن راج بالصفحات بوصف عنصري تجاهه فأنا هنا يا سعادة

العميد أرد عليك بإعتذار بالنيابة عن ما أصابك من رشاش وأنت جنرال تمثل السودان الكبير وأنت شبهنا ومننا وفينا ونحن بنشكر الله الجابك لينا وأن مؤسسة الجيش مكونة علي أنها منظومة ومرآة يري فيها كل السودان وجه بكل سحناتهم وإثنيتهم ولغتهم وقبائلهم وكل ذلك مربط الفرس فيهم أنهم سودانيون وأنهم أولاد سيدة سودانية ..

يالسيد الجنرال ولي الدين أسم السودان ذاته فيهو شئ من لونك الأسمر الزاهي الباهي الجميل وأنا عارفة هناك كم سيدة قد تكون غنت فيك وكتبت أجمل الاغاني في بسمتك وفي عيونك وفي قدلتك ..

أنت رجل كلية حربية عرين الأبطال ومحل الرجال أنت فخرنا نحن بنات الوسط وبنات الشرق وبنات الغرب أنت تمثل مقنع كاشفات وساتر بنوت فريقك ..

الفيديو الذي سجلته بالأمس لا يشبه السيد الجنرال الذي نعرفه

وغالبًا هو فيديو مسجل تحت ضغط ودي طريقة المليشيا …

لكن أنت عمرك لم تكترث لبغاث الطير من الحروف الصدئة التي تعزف علي أشلاء العنصرية والكره وتفتيت البلد وزراعة الفتنة بين قبائله ..

أنا هُنا أقدم لك الأعتذار مُغلف بطوق الياسمين ومحبات مواطنة سودانية بتعز كل أولاد بلدها علها توصلك علي بساط الريح إن شئت وإن أرادت مليشيا الدعم السريع توصيل إعتذاري فشكرًا لهم وإن شاء الله يوم شكرهم ( يجي ) ما يطول علينا ،،

إلي مليشيا الدعم السريع بطرفكم سيادة والي الدين هو كنز من كنوز السودان ورجل من الرجال الرجال وجنرال عظيم من جنرالات الزمن الأنضر فأحسنوا تعامله وتأدبوا في حضرته حتي يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ..

أمثال الجنرال ولي الدين يعامل ويحترم بأحسن ما يكون ،..

وتقبل تحياتي وجميل إعتذاري سيادة العميد ركن / ولي الدين ونسه وفك الله أسرك …

تحياتي عائشة الماجدي