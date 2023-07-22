عائشة الماجدي: الجنجويد من رحم الكيزان





من المُضحك المُبكي أن مليشيا الدعم السريع تأتي بفرية أنها تخوض الحرب ضد الكيزان بكل سذاجة الدنيا والمؤسف أن قطيع قحت يمسحون بصدق ( ريالة ) قياداتهم لتأكيد أحقية حرب الجنجويد ضد الجيش الوطني لدعم موقف قحت ضد الجيش ..

هؤلاء السذج يعلمون أن الجنجويد هم مولود شرعي نبت داخل رحم الكيزان لا يعرف له أب وإنما أتي لمامًا سفاحًا من قارعة طريق حماية البشير شخصيًا يدلع فيه إلا أن كبر وشاف شنبه

وخان موسي هلال إبن عمومته ليكبر ويتدلل أمام أعين

أهله من الكيزان حتي أشتد عوده وخان البشير نفسه ومن ثم خان أبنعوف وهاهو اليوم خان الوطن …

الشعب الواعي يعلم جيدًا ان حميدتي هو الكوز الحقيقي وأن مليشيا الدعم السريع هي مليشيا كيزانية كاملة الدسم

والذين يقودون معركة الجنجويد الآن هم الكيزان منهم

من كان رئيس اتحاد جامعة ومنهم من كان والي ومنهم من في المجلس الوطني للكيزان !

حتي مستشارين مليشيا الدعم السريع الذين يتبجحوا علي القنوات كلهم كانوا كيزان ؟!

إذا الكيزان الحقيقين هم مليشيا الدعم السريع وليس

جيش الوطن الشامل المحترم …

بالمناسبة يا مليشيا الدعم السريع الشعب واعي وعارف ان الكيزان بالدعم السريع وليس بالجيش وان أنتم تخوضون معركة

لإرساء حكم آل دقلووو وأكل ونهب خيرات السودان …

جيش واحد شعب واحد ..

عائشة الماجدي