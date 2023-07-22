واشنطن تتفاوض مع القوني شقيق “حميدتي” الذي فرضت على شركته عقوبات أمريكية





الشمشار الأمريكاني كاميرون هديسون، قال الشمار كاتلو ونفسو يعرف، ما إن كان الوفد الأمريكي عندو خبر إنو واحد من اللي واشنطن بتتفاوض معاهم في جدة، هو القوني حمدان دقلو، اللي هو مدير شركة Tradive ومقرها دبي، والمسؤولة عن تزويد الدعم السريع بالسيارات واللي واشنطن فرضت عليها العقوبات الشهر الفات عبر مكتب مراجعة الأصول الأجنبية “أوفاك”؟

– والشمشار السوداني يسأل: أيه الي ح يحصل لو ألحقت الحكومة السودانية بوفدها اللي بيفاوض الوفد الأمريكي والقوني و”الجن الاحمر”، لو ألحقت مدير منظومة الصناعات الدفاعية الفربق ميرغني إدريس، اللي فرضت واشنطن على مؤسستو، ذات العقوبات المفروضة على شركة القوني؟

وجدي الكردي

