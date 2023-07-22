سودانية تحكي عن ضياع مجهود 13 سنة اغتراب في السعودية وبيت الأحلام الذي أهلكه الدعامة في ليلة





سمعت صوت نشيجها في الهاتف وهي تحدثني عن ضياع 13 سنة في الغربة وبيت الأحلام الذي أهلكه الدعامة في ليلة.

كانت تحدثني عن آخر خمسة شهور قبل الافتتاح انفقت فيها مدخرات سبع سنوات في الأسواق.

كانت تعبر بصحبة زوجها 100 كلم نهاية كل أسبوع بين مكان إقامتها خارج الرياض وأسواق الرياض لزيارة محلات الأثاث الفخم والمراتب الغالية والمكتبات والاصايص حتى شحنت حاويتين ودفعت قصادها جمارك وتخليص وشحن.

قالت: لم نشتر شيئا رخيصا أبدا، ما استغلينا على بيت العمر حاجة أبدا، رسمنا خرائطه في كراسات أطفالنا ومسحنا وشطبنا وعدلنا حتى وصلنا للتصميم.

قصة اختيار ألوان الحوائط وغرف الأطفال، والأرضيات والحمامات عبارة عن جدل تشاركناه جميعا، نحترم رؤية عبير، ونضحك على اختيارات محمد، ونراضي مودة.

مرات أكون في المطبخ وأطلع جري عشان أقولهم فكرة جاتني عن البيت، مرات إبراهيم زوجي بكلمني تلفون من الشغل والا يرسل لي حاجة شافها في الواتساب. الأولاد يشوفوا حاجة بتمسكوا ونبدا نقنع ومرات نقنتنع برايهم. ما كان بيت، كان مشاوير محبة مشيناها ولحظات من حياتنا تشاركناها.

مشينا افتتحناه في 2016 ومن بعديها كنا بننزل فيه اجازتنا..لما أولادي قالوا نأجره قومت الدنيا وما قعدتها. حلفت ما استأجره ولا ليوم لشخص عشان أنا ماراجية منو قروش، وما عايزة رجل غريبة تدخل تمسح أثر أولادي في ممراته وغرفة.. ما عايزة زول يهبش ذكرياتنا. كنا بنقفله ونسيب غرفة واحدة لود اختي وصاحبه ساكنين فيه عشان جامعتهم قريبة ومنها حارسنو. كنا بنجي نلقى أي شي محل ختيناه.

صمتت ويبدو أنها كانت تلتقط أنفاسها وتجفف دمعها، ثم استرسلت:

ندمت على أي قرش وفرته، وإني في يوم من الأيام لم أحضر زواج أخوي لأن تكاليف السفر لي والعيال كانت تهلك مدخراتنا لبيت العمر.

كنا نؤجل سفرنا ونبقى عامين وتفوتنا لمات الأسرة ومناسباتها وأتراحها وأفراحها.

ده بيت بنيناه مما اقتطعناه من أكلنا وشرابنا وترشيد نفاقتنا.

تعرف، زعلانة إني في اجازتي الأخيرة ما مشيت حتى فتحتو وشفته. من المطار وعلي بيتنا الكبير في مدني، كانت اجازة عيد صغيرة ومنها طلعنا على المطار. ياريتني مشيت بس مليت عيني في تعب سنينا وخلدت النظرة دي في ذاكرتي للأبد.

عندي سؤال ما لاقية ليه إجابة، ليه زول بيكسر الأصايص؟ ليه بطلع طقوم القهوة والشاي ويهرسا في نص المطبخ؟ ليه بيمزق رسوم أولادي وذكرياتهم وصور أمي وابوي وأولادي وهم اعمارهم شهور وأيام.

الحرب دي ياعوض ممكن تكون ضد الكل وحرقت ونهبت كثيرين، لكن أنا شايفة كل الجيوش دي بتحارب فيني أنا بس، ياريتو لو كان شي بتحسب بالقروش كنا نقول ضرر خفيف. دي حرب بتهد في تاريخ شقانا وذكرياتنا، وبالتأكيد بتهدد مستقبلنا.

#وجع_البيوت

🖌 عوض غفران