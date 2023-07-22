جمال زمقان وخرائط التصنيع الحربي!!





مليشيا الدعم السريع فشلت في إستلام السلطة وبقت شغاله تصفيات لشخصيات مؤثرة ،، جمال زمقان ده قبل مايكون كوز هو عالم سوداني مؤسس وواضع ومصمم خارطة الطريق نحو التصنيع الحربي ،، زول زي ده من العيب إنو الناس تتجاهل قضية إغتياله وتصفيته داخل منزله زول عمل مشروع صناعات من الطلقه للدبابه للصاروخ وكلو بي ديباجة صنع في السودان من الضرورة بمكان إننا ننظر لإغتياله بزاوية مختلفه زول أسس مصانع جياد كلها وإختزلها في شفرات متفرقة وموزعة عشان ماتكون عندوا براهوا دة زول علامة سوداني ويستحق إننا كشعب سوداني نديهو حقو ،، وأنا رسالتي دي للرفاق ياريت نفهم ونطلع من الغيبوبه الدخلتنا فيها قحت ولغوسة لينا أفكارنا وخلتنا ما نقدر نفرق مابين العدو والصليح !!

زمقان وخرائط التصنيع !!

قبل اليوم كتبت رساله وقُلت أنا عندي رسائل في الماسنجر مهمه جدآ ومن الضروري إنو الشعب السوداني يعرفها وللتاريخ فقط فالحرب دي فيها كثير من الأسرار واحده منها إنو المواطن الإسمو زمقان الإستشهد في بيتو حي الراقي يوم أمس هو مواطن سوداني قبل مايكون إسلامي فالرجُل ده هو عالم من العلماء الخريجين من جامعة الخرطوم وهو من الاوائل الوضعوا حجر التأسيس لمنظومة التصنيع الحربي ومصنع جياد للآلآيات القتالية الزول ده عمل حاجة بالنسبه لينا كسودانين هي تاريخ ومفخره مع إنو الخرطوم فيها حرب لمدة تزيد عن التسعين يوم وكل المؤثرين والمُستهًدفين طلعوا منها لكن الزول ده رفض يطلع حسب المعلومه العندي ،، الزول ده سبب إستهدافه إنو بيمتلك خرائط مهمه عن المنظومات الدفاعيه وشفرات متفرقه هو عندو جزء منها لأنو هو من المؤسسين للحاجة دي ،، وصورة البيت المنتشر في الميديا دي هي صورة البيت الساكن فيهو السفير الإماراتي وهو نفسة جزء من بيت المغدور والسفارة مستأجره للبيت ده ،، منو العمل تغيير لحراسة بيت السفير القاعده من أول يوم للحرب ولي أصلاً الدعم السريع يحرس بيت السفير الإماراتي؟ والحراسات التم تغيرها حول منطقة المنزل من قبل ثلاثه أيام السبب من خلف تغيرها شنو ؟ وهل الطاقم ده هو أصلاً من قوات الدعم السريع الشايفنها نحن دي ؟ السر شنو؟ من رفض زمقان بيع البيت للدعم السريع بعد العرض المُقرى الأدوه ليهو ؟ في كمية من الأسرار داخل الحرب دي الناس حتكتشفها مع مرور الزمن ومن المهم تعرف إنو زمقان ده قبل مايكون كوز أو شيطان هو عالم سوداني جاب الفكرة بتاعة إنشاء التصنيع الحربي دي وعملها مع مجموعه من الناس ،، حيفضل اللغز موجود وحايم مابين السفير الإماراتي ومليشيا بيستخدموها داخل السودان لتهديم المقدرات وكشف اسرار السودان وإختراق الثقرات!! زمقان ده رفض يسلم نفسوا وفضل يقاتل لمدة سته ساعات براهو ،، لحدي ما كسروا جدار البيت ودخلوا ليهو جوة وصفوه والموضوع ده هو إستكمال لمخطط تصفيات كامل للمؤثرين في الشأن السوداني وصدقني إذا انت بتشوف المسأله دي إنتصار ليك فياريت تراجع نفسك لانو الحاجة دي ما حتقيف عن ده حتمتد للسياسين والعسكرين والعلماء والشيوخ وربما الاساتذه وكل زول مؤثر وسلسلة الاغتيالات دي بدت فعلآ !!

الناس دائمآ لازم تسأل صاح وتكون بعيده في الفكره ،، أخيرا شكرآ ليك على تمليكي معلومات مهمه عن حدث زي ده والمعرفه للجميع

تبيان توفيق