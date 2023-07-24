بشريات النصر: في اشتباك عادي نجد 186 قتيلا من الجنجويد وكنا نتوقع ثلاثين





من عادتي الا اتعجل الاشياء و لكن لدي ملاحظات و مشاهدات لسير العمليات في الثلاثة ايام السابقة

المعارك تمضي بثبات لا يتحدث الجيش عنها الا ان يرويها شهود عيان.

ما يتحقق من نصر و توفيق على الارض اضعاف ما نقوم به كأن البيوت و الحارات تقاتل معنا

في اشتباك عادي نجد ١٨٦ قتيلا من الجنجويد و كنا نتوقع ثلاثين. و في بعض الطقطقات الخفيفة التي تظن انها لم تجدث بهم خسائر يهلك العشرات منهم.

هذه الانتصارات هي توفيق من الله هي دعوات الصالحين هي انين المظلومين هي توبة المستغفرين.

فيا اهل السودان من كان له عمل صالح فليتوسل به الى الله فالفرج قريب.

يا اهل السودان من كان له معصية او ذنب فليتوب منه فما كان الله معذب القرى بذنب و اهلها يستغرون

#بشريات_النصر

#جيش_واحد_شعب_واحدالمسلحة

#الحارس_مالنا_ودمنا

محمد يوسف