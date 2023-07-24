الدعامة يتجمعون للهجوم علي الذخيرة والمدرعات ومنتظرين ساعة الصفر





احتلال الكلاكلات كلها وابوادم ودخول الدعامة من أجل الهجوم علي الذخيرة والمدرعات ومنتظرين ساعة الصفر اخر معاقل الدعامة في جنوب الخرطوم تجميع قواتهم من جبرة والسلمة ومايو وشرق وابوادم والاحتياطي وكل مناطق الخرطوم جنوب من أجل الهجوم الاخير ع الذخيرة ومنها مدرعات الشجرة ..

من احد الاخوة …تزايد اعدادهم في الكلاكلات واحتلال اللفة دي حقيقة ..وطبعا بتجي عليهم إضافات بشرية من الولايات عبر غرب ام درمان ..مهاجمة المدرعات متوقعة اذا تركوا يتزايدوا

للاسف تمت استباحة الكلاكلة ، وطرد اهلها ، خرجوا من الامس وصباح اليوم افرادا وجماعات شيبا وشباب ، الله المستعان 😥

منطقة اللفة ..منطقة استراتيجية ..وكانت تمد جنوب الخرطوم والوسط بالمواد الغذائية والدواء ..والمستشفي التركي ..تجري به اغلب العمليات ..والولادة …منطقة استراتيجية ..وتبعد من المدرعات حوالي 12 كيلو ..يعني وجود الجنجويد بهذه الكثافة مهدد أمني..وفقد اقتصادي..

نرجو الإنتباه …اصحا ی جیشنا

عائشة الماجدي