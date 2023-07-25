



جعفر سفارات دور في الدعم السريع بي نمرة 4. في أول تصريح قال ليك ناقش الاجتماع الانتهاكات ضد المدنيين واحتلال البيوت ووو.

المرة الجاية ح يقول ح نلف السفارات سفارة سفارة نكلمهم عن انتهاكات مليشيا الدعم السريع. الزول دا ح يختها للإنصرافي وخالد الإعيسر معاً.

زايلي زايل نعيمكي.

غايتو اجتهدو يا قحاتة احتمال يخفف عنكم العذاب شوية.

القحاتة ورطوا أولاد ابوك في الحرب ثم تبرءوا منهم مثلما يتبرأ الشيطان من الذين أغواهم وزين لهم الضلال!

حليم عباس

