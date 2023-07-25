طلبه: أنا أتبهدلت بهدلة في السودان غير عادية يا جماعة





في اول أيامي لقيت واحد صديق بيستقبلني ب “كيف يا فردة!!! .. فردة؟!! انا فردة؟!! الفردة الوحيدة المستخدمة عندنا هي فردة الشبشب!! وهي كلمة في مصر تستخدم للإهانة او وصف الشخص اللي قصادك بالغباء

مع مرور الايام لقيت الناس بتقولي يا مكنة!! ودي كلمة خادشة للحياء في مصر تستخدم في معاكسات البنات في الشارع 😒

ده غير في السودان مافيش القاب.. ركبت مع سواق لقيته بيقولي كيف يا طلبه وكيف المَرَة؟!! مَرَة؟!! طب انا اطعنه بخنجر مسموم دلوقتي ولا اشد منه الدراكسيون وننزل كلنا في النيل؟!!

الحاجة الساقعة هناك يعني بارد.. بارد عندنا دي شتيمة.. مع العيشة هناك ٧ سنين دخلت مرة كشك في مصر عطشان وكانت هتحصل مشكلة تقريبا قلت للراجل عايز البارد اللي هتاك ده.. انا كان قصدي على ازازة الحاجة الساقعة اللي هناك دي.. بس كان في واحد واقف جنب التلاجة 😃

محمد طلبه