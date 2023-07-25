داليا الياس: 100 يوم من سقوط الأقنعة وتبدى الحقائق وإمتحان المواقف





#نصف_الكوب_الممتلئ🌹

١٠٠ يوم من الصبر والرضا والإحتساب… ١٠٠ يوم من المكابدة والكفاح والصمود… ١٠٠ يوم من إكتشاف مكامن القوة بأعماقنا وقدرتنا على التكيف مع واقعنا… ١٠٠ يوم من المشقة والجَلد وإبتكار وسائل العيش والنجاة… ١٠٠ يوم من التكاتف والتعاون والتلاحم والإلتفاف حول بعضنا وحول قضية الكرامة…. ١٠٠ يوم من الإيمان المطلق بالوحدة ونبذ الفتن والعنصرية… ١٠٠ يوم من الوعى والإنتباه لكل مايدور حولنا… ١٠٠ يوم من إدراك حجم التآمر وإكتساب مهارة إكتشاف العملاء والخونة ومعرفة ماهية الإرتزاق والأجندات الداخلية والخارجية… ١٠٠ يوم من الوطنية وإكتشاف عظمة الوطن بأعماقنا وتحديد الهدف المشترك والتعبير الحر عن الآراء والإنتماء بقوة ومسؤولية… ١٠٠ يوم من التناغم والإنسجام العائلى والإنسانى…. ١٠٠ يوم من صلة الرحم والتعرف على مناطق جديدة وخلق علاقات مميزة وإكتساب معلومات ومعارف وأنماط حياة مختلفة…. ١٠٠ يوم من إنتزاع الضحكات من وسط الدموع والسخرية والتهكم وتبادل النوادر…. ١٠٠ يوم من التقشف والتواضع ونبذ الأنا والتفكير بعقلية النحن…. ١٠٠ يوم من التقرب إلى الله وترديد الحمد لله وبذل الدعوات الخالصة…. ١٠٠ يوم من الرضا بالمقسوم والعبادة والبعد عن الدنيا الدنية ودناياها…. ١٠٠ يوم من دعم القوات المسلحة وإكتشاف الخديعة التى أبعدتنا عنها زمناً ومعرفة أوجه القصور والتقصير… ١٠٠ يوم من تعلم السياسة الحقيقية وإكتشاف الفوارق وإعمال العقل والتدبر فى كل ما حولنا ومن حولنا…. ١٠٠ يوم من الترحال وإعلاء قيمة المودة والرحمة وإختبار معادن الناس…. ١٠٠ يوم من سقوط الأقنعة وتبدى الحقائق وإمتحان المواقف….١٠٠ يوم من إنعقاد الأمل وتجديد الأحلام ورى العشم بالدم والعرق والدموع حتى يظل مخضراً… ١٠٠ يوم من الحرب…. والحب ❤️❤️🌹🌹

اللهم رحمتك ولطفك و نصرك القريب 🤲

نجدد الإنتماء للوطن والعائلة… والولاء للجيش ✌️✌️✌️

د(اليا) س