بعد 100 يوم من الحرب.. الدعم السريع نزل من التاتشرات للركشات.. زايلة أم قدود😂!





أهم ميزة للصورة دي إنها شكلت مدخل للبسات الجديدة لجريوات القحاتة بتاعت المود الجديد! بيضحكوا مع البلابسة كدا نظام شماتة في الدعم السريع الكانوا بيروجو لانتصاراته وبيشمتوا في هزائم الجيش! وطبعا المهم هنا إنو بعد ١٠٠ يوم في الحرب زي ما قاعد يقولوا الدعم السريع نزل من التاتشرات للركشات وهو ما قادر يشوف إنو دي نتائج المية يوم حرب!

وبفضل الله لقيت لي كم بوست كدا واحد فيهم بيقول من البديهيات (لاحظ من البديهيات) إنو القوات المسلحة هي قوات الشعب لكنها مختطفة وإنو بديهي نحن نتمنى زوال المليشيات ولكن ليس عن طريق الحرب! سبحان الله الكاتب البوست نفسه كاتب قبل فترة الجيش جيش كيزان! مبروك! أنا بس نفسي أعرف التعليمات دي بيصدرها منو ونفسية الجريو دي بتتحول سريع كدا كيف بناء على الأوامر دي؟!

عموما مبسوطين والله للنقلة دي: أخشى أن يأتي يوم على البلابسة يلقوا جريوات القحاتة عبر آلتهم الإعلامية الضخمة بتروج للجيش وانتصاراته أكتر منهم: لحظتها سيدركون جيدا معنى زايلة أم قدود😂!

الحرب الضرب بيوت تتخرب لي يعني كان لشنو؟!

عمرو صالح يس

