



العمل في المجال الرياضي صعب جداً وعندو ناسو وناسو ديل عادة بتلقاهم من الحرس القديم المعمر في النادي وما بحبو زول يجي يداقرهم في إدارته. نادي جلاس تأسس العام ١٩٤٩م أسسه نفر كريم من أبناء المنطقة من بينهم والدي المرحوم عثمان عبدالحليم ويقال إنه كان صاحب الفكرة 💡

المهم مرة كدا تلمينا نحن مجموعة من أولاد جلاس ظباط بوليس بالخدمة و بالمعاش و قررنا أننا نترشح في قائمة واحدة في الإنتخابات الجاية (جلاس أشتهرت بكونها قدمت عدد ضخم من ظباط البوليس أشهرهم الراحل الفريق أول شرطة عباس مدني محمد مدير عام الشرطة الأسبق و وزير داخلية الحكومة الإنتقالية ١٩٨٥م)

قائمتنا الإنتخابية ضمت فريق شرطة وعدد من اللواءات والعمداء.. الخ بالخدمة و بالمعاش وكان شعارنا التغيير و التطوير ✌️ أها تمت الإنتخابات و تم فرز الأصوات وإعلان النتيجة بفوز كاسح لقائمتنا ✌️ رئيس النادي الذي خسر في مواجهتنا وهو من الحرس القديم لما بلغوهو بالنتيجة قال ليهم.. خير بس بسرعة جيبوا واحد خطاط وعلبة بوهية خلوهو يشطب “نادي” دي ويكتب “نقطة شرطة جلاس”

😂😂😂

المهم… بعد كم شهر كدا يازول شلنا كرعينا ومرقنا لا غيرنا ولا طورنا 😂 الحرس القديم أشتغل معانا شغل دولة عميقة 😂😂

✒️ جنابو عمر عثمان