هل يسنطيع ياسر عرمان أن يقول في مصر: “يا السيسي نحن لازم نتعامل بجدية مع الدعم السريع”!





واحد من جريوات القحاتة بعد بوستاتي عن موضوع مصر قال لي إنتو شغالين بينا لأننا نحن الفعل وإنتو رد الفعل 😂!

فعل شنو يا بيبي! أنت قبل فترة مطلع بيان قلت لي مصر أنا ما بجيك وإنتي لازم تراجعي مواقفك تجاه السودان ورفضت التوافق الوطني وإغراق العملية السياسية الحسع صرحت بي ضرورته دا. وحمت في يوغندا وكينيا وأثيوبيا داير تنقذ المليشيا وتحيد الأسلحة النوعية للجيش وتدخل قوات خارجية وحسع اضربت عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا ومشيت مصر الأبيتها دي والواقفه دُد مع جيش علي كرتي دا بعد مؤتمر دول جوار السودان الكان أكبر هزيمة دبلوماسية ليك.

حبيبنا يا بتاع الفعل نحن راجين تصريحاتك الأيام الجاية دي زي ما زول التحليل الكيفي في الكيمياء بيرجى يشوف ورقة زيت عباد الشمس عشان يشوف نتيجة التفاعل. أكبر علي كرتي حايم في العالم دا اللي هو أردوغان زار السعودية والإمارات وفي تموُّر حاصل في جدة بعد موقف أمريكا اختلف وفي تصعيد مقابل في لغة ياسر العطا. نحن راجين موقفك دا عشان نشوف الصفقة دي بين الإمارات من جهة ومصر وتركيا والسعودية وأمريكا صفت على شنو؟ وعشان نعرف الإمارات دي قنعت من الدعم السريع كليا ولا جزئيا ولا لسع ولو قنعت مقابل شنو؟! أنت ابتديت تطلع كلام عن ورقة اقتصادية عن إعادة الإعمار ودا طبعا ملف ممكن يكون جزو من الديل.

فيااا زول الفعل أنت حسع بالنسبة لأولاد إبراهيم للتحليل الجيواستراتيجي زينا ديل ورقة عباد شمس بتورينا الكفيل بقى على شنو مقابل شنو وأهم من كدا بتورينا تقييمه للخسائر العسكرية شنو وحدود مناوراته الدبلوماسية وصل وين! قال فعل قال 😂! ياخ أنت بودوك من عاصمة لي عاصمة حسب الديل: فعل شنو العليك 🤷🏽‍♂️؟! كدي كان عندك فعل خلي ياسر عرمان بعد بقى ماف زمن للصبغة يقيف في القاعة قدام كاميرا يصرح تصريحاته القالها في عنتبي دي ويقول: “يا السيسي نحن لازم نتعامل بجدية مع الدعم السريع”!

عمرو صالح يسن

