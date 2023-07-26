حافظ هو وزير إتحادي ويتجول بخيرات وإستحقاقات الوزارة لهدم السودان !





بعض من حركات دارفور ومليشيا الدعم السريع في دولة

( توغو ) لتحديد مصير دارفور ومصير السودان فتأمل !

موضوعنا الوزير حافظ عبدالنبي دا وزير الثروة الحيوانية حاليًا

وماشي واقف مع الجنجويد عشان يكيدوا للسودان !

يالبرهان الله ما جاد عليك تقيل الجنجويدي حافظ عبدالنبي والهو أصلًا جابو حميدتي وزير عشان يرجح كفته ومن معه وتشكل حكومة حرب !!!

حافظ هو ووزير إتحادي ويتجول بخيرات وإستحقاقات الوزارة لهدم السودان !

الجفلن خليهن يالبرهان أقرع الواقفات !

في بوست قادم ح أشرح ليكم قصص حافظ مع حميدتي والحاصل كان شنو والمشاريع وغيرها

عائشة الماجدي