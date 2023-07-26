لماذا يقف مزمل فقيري وشيعته مع حميدتي ويتركوا الوقوف مع ولي الأمر ؟؟





لماذا يقف مزمل فقيري و شيعته مع حميدتي و يتركوا الوقوف مع ولي الأمر ؟؟

لماذا يصطفوا مع من يعلق تميمة ويتركوا ولي أمرهم سليم العقيدة ؟؟

مزمل و شيعته حوله متجهرين يصف المتظاهرين بالخوارج و يلتزم الصمت عن الدعامة حاملي السلاح ضد ولي و يبرر رافعاً يديه الموضوع ده أكبر مني

مزمل و شيعته يعتبرون الحرب فتنة و ويوصون أنفسهم و غيرهم بالقعود مع القواعد من النساء و الأطفال

حتى أنهم اخذوا بعض مقاطع الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله التي يتحدث فيها عن الفتن و زوروها كذبا و إفتراء كاتبين عليها [العلامة الفوزان ينصح أهل السودان] ارجاف و تخزيل و تخوين و كذب و إفتراء

نصر الله قواتنا المسلحة ورحم الله شهدائنا

وأخزى الله الدعامة الخوارج و من شايعهم من المرجفين المخزلين

وكل يوم سوف تزهق القوات المسلحة أرواح الدعامة

نقول لهم

عظم الله حزنكم

و أكثر الله عزائكم

و فرق الله شملكم

وزاد الله أوجاعكم

صياحكم عادة

وبكائكم تكرارا

ونواحكم مزيدا.

*متداول