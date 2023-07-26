لماذا يقف مزمل فقيري وشيعته مع حميدتي ويتركوا الوقوف مع ولي الأمر ؟؟
لماذا يقف مزمل فقيري و شيعته مع حميدتي و يتركوا الوقوف مع ولي الأمر ؟؟
لماذا يصطفوا مع من يعلق تميمة ويتركوا ولي أمرهم سليم العقيدة ؟؟
مزمل و شيعته حوله متجهرين يصف المتظاهرين بالخوارج و يلتزم الصمت عن الدعامة حاملي السلاح ضد ولي و يبرر رافعاً يديه الموضوع ده أكبر مني
مزمل و شيعته يعتبرون الحرب فتنة و ويوصون أنفسهم و غيرهم بالقعود مع القواعد من النساء و الأطفال
حتى أنهم اخذوا بعض مقاطع الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله التي يتحدث فيها عن الفتن و زوروها كذبا و إفتراء كاتبين عليها [العلامة الفوزان ينصح أهل السودان] ارجاف و تخزيل و تخوين و كذب و إفتراء
نصر الله قواتنا المسلحة ورحم الله شهدائنا
وأخزى الله الدعامة الخوارج و من شايعهم من المرجفين المخزلين
وكل يوم سوف تزهق القوات المسلحة أرواح الدعامة
نقول لهم
عظم الله حزنكم
و أكثر الله عزائكم
و فرق الله شملكم
وزاد الله أوجاعكم
صياحكم عادة
وبكائكم تكرارا
ونواحكم مزيدا.
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