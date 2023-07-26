الوضع في الكلاكلة القبة





عصابات الجنجويد قامت بنهب بيوت المواطنين و تشريدهم و طردهم من بيوتهم .

أغلب سكان الكلالكلة القبة خرجوا منها و ذهبوا نحو عدة مناطق جنوباً و شرقاً و لم يعد هنالك سوى عدد قليل جداً من المواطنين الذين لم تسمح لهم ظروفهم المادية بالخروج .

عصابات النهب السريع إرتكبت عدة جرائم قتل تجاه أبرياء و آخرهم الشاب أحمد السيف ( قاصر ١٧ سنة ) تم إطلاق ٣ رصاصات على وجهه و صدره و يده .

عصابات النهب السريع بمساعدة مرشدين من سكان الحي قاموا بأخذ و سرقة كل السيارات الموجودة بالمنطقة و أرغموا بعض الشباب على قيادتها و توصيلها لهم تحت تهديد السلاح .

قامت عصابات النهب السريع بإحراق عدة منازل لمواطنين بعد إخلائها من سكانها .

منطقة الكلاكلة القبة حالياً تعتبر أكثر مناطق العاصمة تضرراً من جرائم الجنجويد و لازالت الانتهاكات متواصلة ضد من تبقى من السكان و لازالت مليشيا النهب السريع تواصل نهب البيوت و السيارات .

هذا بالاضافة إلى عمليات إعتقال عشوائية لعدد كبير من السكان و يتم أخذهم إلى الاحتياطي المركزي و بيوت بالمنطقة يستخدومنها كمعتقلات .

تم إعتقال عدد كبير من الشباب و كذلك هنالك حالات غريبة كإعتقال سيدات و إعتقال رجل مسن في الثمانين من عمره و نقله إلى جهة غير معلومة .

لا وجود للجيش بالمنطقة حتى الآن .

كمال الزين