عائشة الماجدي: شيخ الامين لا علاقة له بالجنجويد !!





ما حدث في مسيد شيخ الأمين —-

مجموعة مدججة بالسلاح قرابة ( 11 ) تاتشر من مليشيا الدعم السريع إقتحموا مسيد شيخ الامين ومحملين بمواد تموينية!!

دخل قائد متحرك الجنجويد سلم علي شيخ الامين والحيران وبصريح العبارة قال ليهو نحن شفنا صور المسيد والأكل والصواني والناس في قناة الحدث !

أها هسي نحن جبنا ليكم المواد التموينية دي ترااا !!

بطبيعة الحال هم مدججين بالسلاح والدوشكات ودا عبارة عن إحتلال عديل للمسيد وشيخ الامين وحيرانه وجيرانه في المسيد مدنيين عزل طبيعي ما بقدروا يقاوموا الجنجويد بسلاحهم دا !!

شيخ الامين يبدو أنو أطلعهم علي الخير الوفير بالمخازن وأن لا حوجة له في إضافة مواد تموينية من اي جهة اخري !!!

أصر ضابط مليشيا الدعم السريع بوضع المواد التموينيه علي الأرض في المسيد وبسرعة الجنجويد عملوا فيديوهات وصور

لمواد التموينية من داخل المسيد ويلاااااا كعادتهم بسرعة رفعوها في الميديا بمعني أنهم دعموا مسيد شيخ الأمين

وأن المسيد أصبح من مناطقهم المحررة في رأيهم!!!

المهم شيخ الامين فرضوا عليه تواجدهم في المسيد بقوة السلاح

والنار شيخ الامين لا علاقة له بالجنجويد !!

والظلم ظلمات ويجب أن نقول شكرًا لشيخ الأمين الرجل فاتح

مسيده تلاتة شهور للكل العدمان الجعان المرضان كل دا

موجود في المسيد …

شكرًا شيخ الامين ولا يهمك ومعدنك معروف …

عائشة الماجدي